Halo Infinite: missioni della Campagna non rigiocabili, ma la selezione livelli arriverà

Tra le caratteristiche della Campagna single player di Halo Infinite è emersa l'impossibilità di rigiocare le missioni che compongono questa, ma 343 Industries ha già fatto sapere che la situazione cambierà, con la possibilità di selezionare nuovamente le missioni già giocate della Campagna attraverso uno dei prossimi aggiornamenti.

"Non si possono rigiocare le missioni della Campagna a questo punto", ha affermato Paul Crocker, associate creative director di 343 Industries, tuttavia questa caratteristica "è una delle cose che arriveranno in seguito", ha riferito a Stevivor. "La ragione principale di questo è perché, trattandosi di un gioco più aperto e non lineare, diventa molto complicato consentire un'opzione del genere. Non è che non si possa fare, ma al momento è una funzionalità non completa".

La mancanza di una selezione dei livelli già giocati è emersa tra le caratteristiche una volta che la Campagna è stata resa pubblica con l'uscita delle prime recensioni, con i voti che si sono dimostrati molto positivi.

Per evitare la possibile emersione di problemi, l'opzione al momento non è stata inserita in Halo Infinite: "Abbiamo preso la decisione di migliorare la qualità il più possibile, dando priorità a questo e ritardando altre caratteristiche, come la campagna cooperativa. È stata una scelta difficile e dolorosa anche per noi, ma la cosa migliore che potevamo fare era concentrarci sulla qualità del gioco e aggiungere alcune caratteristiche più tardi".

Tuttavia, Crocker non ha ancora un'idea precisa di quando la selezione dei livelli potrà essere inserita nella Campagna: "È parte di quello a cui stiamo lavorando al momento", ha spiegato, "ma non abbiamo ancora annunciato una data precisa". Tuttavia, ha anche riferito che i progressi fatti, in termini di oggetti raccolti e collezionabili, sono legati al profilo del giocatore, non tanto ai salvataggi, cosa che li mette al sicuro da qualsiasi variazione applicata ai questi ultimi. Per tutte le informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione della Campagna di Halo Infinite.