Unreal Engine 5: la velocità dell'SSD conta meno del previsto nello streaming dati?

La recente analisi della demo Matrix: Il Risveglio in Unreal Engine 5, effettuata da Digital Foundry, ha fatto luce su un aspetto interessante, che è stato a lungo dibattuto nei mesi scorsi per quanto riguarda la next gen, ovvero l'importanza di un SSD super-veloce per un utilizzo ottimale del nuovo motore grafico di Epic Games.

C'è da dire che la stessa Epic Games ha ribadito più volte la necessità di un accesso velocissimo all'archivio per poter ottenere i risultati visti nella prima demo dell'engine.

Matrix: Il Risveglio è la nuova demo giocabile di Unreal Engine 5

La famosa demo "Lumen in the Land of Nanite" sembrava potesse essere possibile solo con un SSD super-veloce come quello di PS5, cosa peraltro riferita di recente proprio nella prima presentazione di Matrix: Il Risveglio, che come abbiamo visto è stato sviluppato in collaborazione da Epic Games con The Coalition.

L'idea generale era che i momenti di transizione veloce sugli scenari costruiti su Unreal Engine 5 richiedessero un'estrema velocità dell'SSD per poter funzionare al meglio, ma questo non sembra essere corrispondente a quanto riferito da Michal Valient, Director of Platform and Rendering Engineering di Epic Games che ha lavorato alla demo di Matrix, interpellato da Digital Foundry con la recente analisi sulla demo in questione.

Alla domanda sul fatto che le riduzioni di performance nei passaggi più veloci siano da riferire a problemi di I/O (input/output), ovvero di trasmissione e gestione dati dall'archivio, Valient ha spiegato che non è questo il caso: "Il collo di bottiglia, le incertezze che vedete, non riguardano l'I/O, l'I/O di queste macchine è molto valido. Abbiamo ancora dei problemi da sistemare per quanto riguarda l'inizializzazione dei dati", ha spiegato.

In verità, l'utilizzo del sistema Nanite di Unreal Engine 5, spiega l'articolo di Digital Foundry, non richiede necessariamente un SSD super-veloce per funzionare, perché sfrutta un sistema di virtualizzazione che parcellizza i dati da gestire scomponendoli in frammenti piccolissimi e utilizzando dunque un flusso di dati molto leggero nello streaming degli asset: "Questo è ciò che distingue Unreal Engine 5 dai motori tradizionali... con Nanite la procedura è molto graduale", ha spiegato Valient, parlando della demo Matrix: Il Risveglio. "Quando ci si sposta in giro, si muovono circa 10 MB di dati al secondo, perché viene fatto un streaming solo di piccole parti di texture, piccoli dati tratti da Nanite, lo streaming avviene solo su piccole tile di cui abbiamo veramente bisogno. Nel rendering, Nanite sceglie i piccoli cluster di triangoli di cui abbiamo realmente bisogno per una particolare inquadratura e lo streaming viene effettuato solo su quelli, dunque non dobbiamo effettuare un flusso enorme. Questo ci consente di essere molto rapidi per quanto riguarda l'I/O e il passaggio dei dati".