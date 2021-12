Detective Pikachu su Nintendo Switch è un nuovo capitolo? Indizi da una strana fonte

Detective Pikachu è stato annunciato per Nintendo Switch nel lontano 2019 ma da allora non ci sono state altre notizie sul gioco in questione, tuttavia l'idea che possa trattarsi di un seguito e che sia ancora in arrivo deriva da una strana fonte, ovvero il sistema di ricerca dei giochi presente in Monster Rancher 1 & 2 DX.

Dopo che The Pokémon Company ha riferito che un Detective Pikachu è in sviluppo, le informazioni sono praticamente sparite per due anni, tanto da far pensare che il gioco possa essere stato cancellato, o comunque stia attraversando una fase un po' complicata. Tra i misteri della questione c'è il dubbio che si tratti di un porting dell'originale per Nintendo 3DS, un remake o un vero e proprio nuovo capitolo.

Secondo questo strano indizio su Monster Rancher 1 & 2 DX sembra essere a tutti gli effetti un seguito, ma la questione è bizzarra: il gioco in questione, in origine, comprendeva un sistema che consentiva agli utenti di creare nuovi mostri leggendo dischi diversi di giochi per PS1, dai quali si potevano trarre evocazioni a tema.

Monster Rancher 1 & 2 DX: un'immagine del sistema di ricerca che ha dato il risultato di Detective Pikachu

La nuova versione per Nintendo Switch ha sostituito questo sistema di lettura dei dischi con una sorta di browser integrato che consente di inserire un qualsiasi titolo di un gioco appartenente ai cataloghi di PS1, Saturn, CD musicali e a quanto pare anche giochi per Nintendo Switch.

Sfruttando questo sistema, l'utente CyberWolfJV di Resetera ha provato a cercare il titolo Detective Pikachu e ha ottenuto come risultato un misterioso "Untitled Detective Pikachu sequel" per Nintendo Switch. La questione è strana, anche perché non è chiaro a cosa si colleghi il gioco per ottenere queste informazioni, se abbia a disposizione un database di giochi ufficiali o si basi su una lista creata ad hoc dagli sviluppatori, dunque è difficile prenderla come una fonte totalmente affidabile.

Tuttavia, la questione è curiosa e sicuramente interessante: altre prove hanno restituito risultati come Metroid Prime 4 e "Untitled Breath of the Wild sequel". Resta il dubbio sulla fonte a cui Monster Rancher 1 & 2 DX possa attingere per trovare i giochi, visto che difficilmente può collegarsi a informazioni riservate riguardanti il database di Nintendo eShop, ma la questione è molto intrigante.