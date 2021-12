Dune: Spice Wars, immagini e dettagli sul nuovo RTS nell'universo di Dune

Dune: Spice Wars è stato annunciato nel corso dei The Game Awards 2021 con un trailer di presentazione, e ora possiamo vedere anche le prime immagini a corredo di alcuni dettagli pubblicati dal publisher Funcom e dagli sviluppatori Shiro Games.

Si tratta del primo videogioco di Dune da 20 anni a questa parte, che torna sulle scene forte anche del rilancio del brand grazie al nuovo film di Denis Villeneuve, che dovrebbe rappresentare l'inizio di una nuova trilogia. Dune: Spice Wars è uno strategico in tempo reale, un RTS di tipo 4X classico incentrato su costruzione della base, gestione delle risorse, espansione e scontri.

Il collegamento con l'universo di riferimento è assicurato da diversi elementi, sia per quanto riguarda il gameplay che l'estetica: il tutto è incentrato sulla raccolta della Spezia e sulla conquista di territori, utilizzando strutture e veicoli tratti dall'immaginario tipico di Dune, con una complessa geopolitica basata sulle guerre tra le varie Case importanti che popolano l'universo di Dune.

La lotta per il controllo di Arrakis comprende Casa Atreides e Casa Harkonnen, con varie complicazioni che subentrano nella gestione di tutti i diversi aspetti della conquista e del commercio, derivanti anche dall'ambiente ostile rappresentato dal pianeta in questione.

Il team di sviluppo responsabile del gioco, Shiro Games, ha sviluppato in precedenza Northgard, dunque ha già esperienza in questa tipologia di giochi. In Dune: Spice Wars possiamo interpretare vari personaggi tra i quali il Duca Leto Atreides o il Barone Vladimir Harkonnen e assistere dunque alla lotta per la conquista di Arrakis da diverse prospettive.

L'ascesa della propria casa può passare attraverso diverse scelte: percorrere la via della supremazia economica, della diplomazia o della guerra aperta, comprendendo anche strategie e alleanze attraverso decisioni da prendere nel Landsraad con gli altri influenti esponenti della politica.

Allo stesso modo, dovremo decidere come comportarci con gli abitanti di Arrakis e come gestire le diverse regioni e punti di interesse, attraverso varie strade possibili. Dune: Spice Wars verrà lanciato in accesso anticipato e si evolverà in questa forma per un certo periodo prima di arrivare a una versione definitiva. Per il resto, vi rimandiamo al trailer dei The Game Awards 2021.