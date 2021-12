Dune: Spice Wars annunciato con un trailer ai The Game Awards 2021

Dune: Spice Wars è stato annunciato con un trailer durante i The Game Awards 2021. Si tratta di nuovo gioco strategico in tempo reale per PC ambientato nell'universo di Dune, sviluppato da Shiro Games e pubblicato da Funcom. Sarà disponibile in early access nel corso del 2022.

Il trailer di presentazione, che potrete ammirare nel player qui sopra, non ci offre particolari indizi sul gameplay. Il gioco è stato descritto da Shiro Games e Funcom come un strategico con elementi 4X. Ci saranno diverse fazioni giocabili e sarà possibile esplorare il pianeta di Arrakis. Dune: Spice Wars sarà basato sui libri originali piuttosto che con il film arrivato alcuni mesi fa nelle sale cinematografiche, ma a quanto pare il gioco avrà dei "punti in comune" con quest'ultimo.

Come accennato in precedenza, il gioco sarà disponibile in early access nel corso del 2022 e inizialmente sarà possibile accedere ai contenuti single-player, con multiplayer e campagna completa in arrivo nei mesi successivi.