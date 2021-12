Among Us VR: trailer dai The Game Awards 2021 per PS VR, Steam e Meta Quest 2

Questa notte, ai The Game Awards 2021, abbiamo avuto modo di vedere il trailer di Among Us VR, che sarà disponibile per PS VR, Steam e Meta Quest 2 sotto forma di update. Potete vedere il filmato qui sopra.

Si tratta di un video che breve è dir poco. In una manciata di secondi ci viene mostrato l'aspetto del gioco che, ovviamente, cambia completamente. Il passaggio da un ambiente 2D in stile cartoon a un mondo di gioco 3D in realtà virtuale è notevole. Il poco che possiamo vedere di Among Us VR ci spinge a pensare che si tratti dello stesso gioco in termini di meccaniche e contenuti.

Among Us VR potrebbe però cambiare notevolmente le tattiche di gioco. Dopotutto, la visuale in prima persona ci impedisce di vedere attorno a noi e ci rende molto più suscettibili alle uccisioni dell'impostore di turno.

Cosa ne pensate di questa novità? Among Us VR è proprio ciò che serviva al gioco per continuare il proprio successo?