Tiny Tina's: Wonderlands, nuovo trailer con storia e gameplay ai Game Awards 2021

Tiny Tina's: Wonderlands è stato presentato in maniera più esplicita ancora nel corso dei Game Awards 2021 con uno spettacolare trailer che ha messo insieme elementi di storia e gameplay, gettando maggiore luce su questo interessante spin-off della serie incentrato sull'omonimo personaggio.

Abbiamo già conosciuto la data di uscita di Tiny Tina's: Wonderlands, fissata per il 25 marzo 2022, ma adesso abbiamo modo di vedere qualche altro scorcio sul gioco, che incentrandosi su Tiny Tina si presenta alquanto fuori di testa.

Si tratta di un action RPG strutturato come uno sparatutto in prima persona, in maniera simile alla serie a cui si riferisce, ovvero Borderlands, ma con elementi alquanto differenti dati dall'ambientazione in cui si svolge e i personaggi su cui è incentrato.

Come visto anche nei trailer precedenti, Tiny Tina's Wonderlands è ambientato in un bizzarro mondo fantasy contorto fatto di magia, draghi, cavalli di cristallo, fiumi di cola che sgorgano da lattine giganti e tante altre stranezze assortite. Anche in questo caso, come in Borderlands, è possibile affrontare l'avventura insieme agli amici con il multiplayer cooperativo.

Anche questo trailer è ovviamente molto sopra le righe, con uno spettacolare montaggio di fasi di gameplay frenetiche e spezzoni di storia, dal quale possiamo anche vedere qualcosa sul sistema di combattimento, legato all'utilizzo di armi da fuoco più o meno moderne o fantasy, ma anche attacchi corpo a corpo e magie.

Su Tiny Tina's: Wonderlands abbiamo visto di recente dettagli su classi, ambientazioni, magie e altro.