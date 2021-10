Tiny Tina's Wonderlands: dettagli su classi, ambientazioni, magie e altro

2K e Gearbox hanno fornito moltissimi nuovi dettagli su Tiny Tina's Wonderlands, raccontandoci di alcune classi di personaggi, di ambientazioni inedite, di magie e di tanto altro ancora. Si tratta di una bella infornata per chi sta seguendo il gioco e non vede l'ora di metterci le mani sopra.

Leggiamo tutto ciò che di nuovo c'è da sapere su Tiny Tina's Wonderlands dal comunicato stampa ufficiale:

Nuove Classi Al centro dell'esperienza di Tiny Tina's Wonderlands, c'è la possibilità di creare il tuo eroe perfetto attraverso una profonda personalizzazione dell'aspetto e un sistema multiclasse che ti permette di mescolare e abbinare sei alberi di abilità uniche del personaggio. Due di queste classi includono lo Stabbomancer e il Brr-Zerker, descritti di seguito:

• Stabbomancers sono assassini subdoli, focalizzati sui colpi critici, che evocano sul campo di battaglia magiche lame vorticose e spariscono nell'ombra a volontà. Tutto sta nel creare e capitalizzare le opportunità. L'abile Stabbomancer sfrutta le debolezze dei nemici per colpire furtivamente obiettivi vitali e abbattere i nemici prima che si rendano conto di cosa li ha colpiti;

• Brr-Zerkers sono tenaci, bruti infarciti di gelo che completano la loro potenza di fuoco con un assalto di brutali attacchi in mischia. Sono guerrieri resistenti che provengono dalle montagne ghiacciate, con una lunga serie di antenati che hanno addestrato i loro corpi a sopportare e persino a sfruttare il freddo pungente degli inverni gelidi. In battaglia, i Brr-Zerker preferiscono combattere da vicino e di persona, prendendo posizione in prima linea come un vorticoso maelstrom di morte eccezionalmente freddo.

Nuove Ambientazioni

Dalle foreste di funghi alle baie dei pirati, i giocatori sperimenteranno un'enorme diversità di ambienti durante le loro avventure nelle Wonderlands. Questi ambienti non solo hanno un aspetto unico e fantastico, ma presentano anche esclusive missioni della trama, robuste missioni secondarie, nemici unici e altro ancora che verrà scoperto man mano che si procede nel gioco. I molti luoghi da esplorare includono:

• Brighthoof è il gioiello della corona del corposo regno della Regina Butt Stallion e un faro di luce per tutti coloro che desiderano fare bunker o essere cazzuti. Sebbene sia diligentemente protetta dall'onorata Guardia di Diamante, la capitale del Paese delle Meraviglie è stata (di recente) messa in ginocchio da nemici nefasti;

• Butt Stallion's Castle, Castle Sparklewithers, è più luminoso delle stelle più brillanti e più magico dei maghi più maestosi. Il castello brilla così tanto che il regno è immerso in una luce eterna;

• Sunfang Oasis, sembra la tregua ideale dal caldo implacabile dei deserti nel Paese delle Meraviglie, con il suo fogliame lussureggiante, le lagune scintillanti e le colossali rovine di civiltà passate. Ma gli incauti viaggiatori attirati da questi panorami tranquillizzanti non noteranno lo strisciare sempre più vicino del feroce Coiled finché non sarà troppo tardi.

• The Tangledrift, La pianta di fagioli sollevava interi pezzi di terra mentre il suo stelo cresceva per perforare il cielo, creando un ecosistema a sé stante sopra le nuvole. Alcune persone si sono adattate a questo stile di vita ridicolmente altezzoso e hanno sfruttato al massimo le loro case a sorpresa. Ma anche le città nel cielo non sono fuori dalla portata del pericolo.

L'ascesa dell'Armata degli Scheletri

Durante la tua quest epica per sconfiggere il Signore dei Draghi, incontrerai un'enorme varietà di mostri, dagli squali con le gambe agli scheletri senzienti:

• Skeleton Army, Gli abitanti del Paese delle Meraviglie riposano pacificamente sottoterra, fino a quando quello stupido Signore dei Draghi non rianima i loro resti per farli diventare soldati di rango in un esercito incrollabile di skellypeople. Questi servi ossuti non sembrano ricordare nulla del loro passato mortale, concentrando invece la loro intera esistenza non-morta sull'attacco con armi mortali e beffe devastanti.

Diamo il benvenuto ai personaggi preferiti dai fan

• Tiny Tina è la tredicenne più pericolosa del mondo. Ama i coniglietti, lo zucchero e gli esplosivi. Come Bunker Master, Tina ha creato l'intero Paese delle Meraviglie, un magico parco giochi per eccitare e deliziare i suoi amici;

• Butt Stallion è un magico binicorno di diamanti, il sovrano che sorveglia il Paese delle Meraviglie dalla sua capitale Brighthoof.

Esplorando l'Overworld, Spells e Melee

Wonderlands ti permette di esplorare luoghi fantastici collegati da un vasto Overworld e, oltre a potenti pistole, introduce incantesimi e armi da mischia al tuo ampio arsenale:

• Overworld è un cenno inequivocabile al gioco da tavolo, che dà ai giocatori una visione in terza persona, a volo d'uccello, mentre i personaggi si muovono sulla tavola di gioco meticolosamente realizzata da Tina. Le proporzioni eroiche del tuo personaggio sono rimpicciolite, permettendoti di esplorare i molti angoli e le fessure del tabellone. Alcune scoperte potrebbero essere minori - una scorciatoia qui, una manciata di forzieri pieni d'oro lì - ma si potrebbe finire per inciampare in un'area completamente opzionale che alcuni avventurieri potrebbero perdere del tutto;

• Spellcasting è uno spasso in Tiny Tina's Wonderlands, con la maggior parte degli incantesimi che hanno brevi cooldown che ti permettono di sparare frequentemente magie dalla punta delle dita. Alcuni incantesimi faranno un breve lavoro con i nemici, arrostendoli con il fuoco o facendoli volare con un mini tornado; altri offrono più utilità, come dare a te e ai tuoi alleati un po' di protezione o cooldown ridotti;

• Melee Ecco completata la tripletta dei combattimenti di Tiny Tina's Wonderlands. Oltre alle pistole e al carico di incantesimi, si è in grado di mantenere un'arma da mischia dedicata costantemente equipaggiata e pronta all'uso in combattimento. Non è probabile che abbia la precedenza sulla pistola nella mano destra e l'incantesimo nella sinistra, ma intrecciare alcuni colpi ravvicinati nel flusso del combattimento può far andare molto lontano.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Tiny Tina's Wonderlands sarà lanciato il 25 marzo 2022 su PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PS5 e PS4.