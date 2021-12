Warhammer: Vermintide 2, il Warrior Priest presentato ai TGA 2021

Lo sviluppatore Fatshark ha presentato una nuova carriera per Warhammer: Vermintide 2 in occasione dei The Game Awards 2021: il Warrior Priest. Ha anche pubblicato un trailer per presentarlo, che riportiamo qui di seguito.

Il Warrior Priest è una nuova carriera per Victor Saltzpyre, la quarta tra quelle pubblicate. Sostanzialmente lo vedremo affrontare i nemici corpo a corpo con il suo solito piglio. Naturalmente il Warrior Priest comprende nuove armi, nuove abilità e una nuova skin. È già disponibile per PC (su Steam) e Xbox. A gennaio arriverà a gennaio 2022.