Star Trek: Resurgence, nuova avventura annunciata con un trailer ai Game Awards 2021

Star Trek: Resurgence è un nuovo videogioco sulla celebre serie Star Trek, annunciato con un primo trailer di presentazione ai Game Awards 2021 e con un periodo di uscita fissato, in arrivo su PC e console nella primavera del 2022.

Star Trek: Resurgence si presenta come un'avventura in terza persona "guidata dalle scelte del giocatore" e tale definizione si spiega, in particolare, pensando agli autori del gioco: il team Dramatic Labs è infatti composto da alcuni ex-esponenti di Telltale Games, cosa che fa pensare a delle somiglianze con lo stile classico del vecchio team anche per questa nuova esperienza.

Possiamo dunque aspettarci una sorta di avventura grafica con la possibilità di modificare il corso della storia in base alle scelte effettuate dal giocatore, attraverso varie ramificazioni della narrazione. Star Trek: Resurgence è basato su una sceneggiatura originale che coinvolge personaggi ed elementi storici della serie Star Trek, ma racconterà dunque una storia inedita e in grado di modificarsi in base alle decisioni prese.

Il periodo di riferimento è quello di Star Trek: The Next Generation, ovvero la serie TV che andò in onda tra il 1987 e il 1994, e la storia mette in scena la storia della nave USS Resolute e dei due protagonisti giocabili: il primo ufficiale Jara Rydek e l'engineer Carter Diaz, alle prese con varie avventure che portano a scoprire un sinistro mistero che riguarda due civiltà aliene sull'orlo della guerra, a quanto pare.

Dramatic Labs è composto anche da 20 ex-Telltale che hanno lavorato in precedenza a The Walking Dead: The Telltale Series, The Wolf Among Us, Game of Thrones: The Telltale Series e Batman: The Telltale Series.