Rumbleverse: data di uscita nel trailer dai The Game Awards 2021, nuovo f2p pubblicato da Epic Games

Questa notte, ai The Game Awards 2021, abbiamo avuto modo di vedere il trailer di Rumbleverse, un nuovo gioco multigiocatore battle royale free to play per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. La data di uscita della versione Accesso Anticipato è l'8 febbraio 2022.

Il trailer di Rumbleverse ci racconta che per tutta la storia dell'umanità le persone hanno voluto far andare le mani. Picchiarsi a vicenda è una delle nostre attività preferite e, oggigiorno, lo si fa in Rumbleverse. Il trailer non ci mostra la grafica di gioco ma solo sequenze in CGI che ci fanno però intuire quali sono le caratteristiche base del gioco: avremo equipaggiamenti da indossare per potenziarci, armi e anche oggetti curativi. Sembra in tutto e per tutto un gioco d'azione in terza persona multigiocatore. La descrizione del video precisa che questo battle royale supporterà 40 giocatori.

Cosa ne pensate di Rumbleverse?