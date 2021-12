Dying Light 2 Stay Human: un nuovo trailer in computer grafica ai TGA 2021

Anche Techland si è unita alla festa dei The Game Awards 2021, con un nuovo trailer in computer grafica dell'attesissimo Dying Light 2 Stay Human. Visto il tipo di filmato, niente è stato mostrato del gameplay, ma è comunque un bel vedere, perché rende perfettamente l'idea di quelle che saranno le atmosfere del gioco.

Il filmato mostra alcune persone fuggire a degli zombi e cercare rifugio in vari luoghi, in una spietata lotta per la sopravvivenza, che si conclude in modo decisamente drammatico. Il filmato non mostra nulla del gameplay, ma ci aiuta sicuramente a entrare nelle atmosfere del gioco.

Dying Light 2 Stay Human è un action survival con meccaniche incentrate sul parkour, seguito di un titolo di immenso successo, ancora oggi giocatissimo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Dying Light 2 Staying Human uscirà il 4 febbraio 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.