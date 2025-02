Iron Galaxy ha annunciato dei licenziamenti: è un tentativo disperato di non fallire

Lo studio di sviluppo Iron Galaxy, noto per aver creato Rumbleverse e per aver contribuito allo sviluppo delle recenti edizioni rimasterizzate di The Last of Us, ha tagliato 66 posti di lavoro tra i suoi team di sviluppo e supporto.

Dei rappresentanti della compagnia hanno spiegato di aver fatto molti "sacrifici" nel corso degli anni per proteggere i team dalle ondate di licenziamenti. Tuttavia, dopo questo ultimo inverno, lo spazio di manovra per affrontare le attuali turbolenze dell'industria è finito.