I videogiochi hanno bisogno di grandi successi per far tornare gli investimenti, altrimenti la crisi proseguirà

Piscatella ha detto la sua in risposta a un post di Megan Fox, fondatrice di Glass Bottom Games, che ha scritto, commentando gli ennesimi licenziamenti del settore: "Ho visto gente ipotizzare che forse il 2025 non sarà l'anno della ripresa , ma almeno un punto di arresto della discesa, e...

Secondo l'analista di Circana Mat Piscatella, l'industria dei videogiochi ha bisogno di grandi successi per uscire dalla crisi , riattirando gli investimenti dei grandi gruppi finanziari. Secondo lui il punto è di rendere il settore più appetibile, in un momento in cui appare invece stanco e stagnante.

Problemi di credibilità

Per Piscatella Fox ha centrato il punto: "L'importante è rendere il settore più appetibile per dei potenziali investimenti." Ma quali sono i possibili punti di svolta? "Dal mio punto di vista, Nintendo Switch 2 e Grand Theft Auto 6 sono le cose che più potrebbero farcela nel 2025. C'è bisogno di grandi vittorie del settore per iniziare a incentivare più investimenti sulle scommesse piccole e grandi."

Piscatella ha poi ricordato che i dati del mercato attuale sono abbastanza deprimenti, con la spesa sui videogiochi in USA scesa dell'1% nel 2024 rispetto al 2023. A reggere è stato solo il mercato mobile. "I contenuti per console hanno faticato, come avete potuto vedere nella maggior parte dei rapporti finanziari più recenti e dai problemi lavorativi."

Insomma, c'è bisogno di qualcosa che ridia slancio a un settore che viene visto come fin troppo rischioso per investirci sopra grosse somme di denaro.