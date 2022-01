Leggende Pokémon: Arceus e God of War PC sono i giochi più attesi di gennaio 2022

Diamo il via a quello che dovrebbe essere un anno eccezionale per le uscite videoludiche col primo sondaggio su quelli che sono i giochi più attesi del mese, dal quale sono emersi due risultati paralleli con Leggende Pokémon: Arceus e God of War per PC come giochi più attesi di gennaio 2022. Con lo spostamento a febbraio di Elden Ring, il primo mese dell'anno perde automaticamente un candidato di rilievo, lasciando in questo modo il campo libero a giochi che, in ogni caso, non sono per nulla secondari come importanza. A fronte di un febbraio veramente stellare, tuttavia, è inevitabile vedere questo gennaio 2022 solo come un'introduzione ai fuochi d'artificio che si prospettano nel corso del prossimo anno, in una notevole continuazione del livello qualitativo e quantitativo mostrata anche alla fine del 2021. Le grandi produzioni di Xbox Game Studios, che hanno caratterizzato il finale dell'anno appena concluso, lasciano dunque il testimone a vari titoli third party e ai primi colpi di PlayStation Studios per il 2022. Questi cominciano già a gennaio, in misura minore, ma significativa, con il lancio di un paio di conversioni per PC che dovrebbero comunque interessare una buona quantità di utenti, sebbene la risposta del pubblico su piattaforma Windows non sia mai facilmente prevedibile, visto che i risultati tra console e PC possono essere sensibilmente diversi su alcune tipologie di giochi. In ogni caso, tra i giochi Sony e Pokémon Arceus si concentra la maggior parte dell'attenzione del pubblico e della critica per questo primissimo avvio del 2022, in attesa di vedere i pezzi da 90 che sono attesi già a partire da febbraio e continueranno poi per buona parte dell'anno.

Il più atteso dalla redazione God of War sta per arrivare anche su PC in quella che potrebbe essere la sua versione migliore Secondo la votazione interna alla redazione, il gioco più atteso di gennaio 2022 risulta essere God of War in versione PC. Sebbene molti lo abbiano già giocato su PlayStation, l'action game di Sony Santa Monica uscito originariamente nel 2018 è rimasto ovviamente nel cuore di tanti e c'è comunque anche una certa curiosità di poterlo provare al massimo della forma tecnica, sfruttando le potenzialità offerte dall'hardware all'avanguardia (ove possibile). In ogni caso, la vittoria è arrivata al fotofinish contro il solito Leggende Pokémon: Arceus, che è arrivato secondo solo di un soffio. Anche in questo caso ha contato la buona base di appassionati della serie presente da queste parti, ma non solo: le promesse novità portate da questo particolare capitolo, con la sua digressione da action RPG open world, hanno incuriosito anche chi normalmente non è troppo attratto dai mostriciattoli tascabili di Nintendo, in attesa di provarlo con mano. Al terzo posto dei più attesi di gennaio 2022 troviamo un pari merito tra Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, nuovo capitolo dello sparatutto tattico da parte di Ubisoft, e Windjammers 2, il ritorno di un classico dell'era Neo Geo rivisto per i tempi moderni da DotEmu, con un'operazione simile ad altre effettuate dal team francese in passato. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction propone un'interessante digressione fantascientifica Due giochi ovviamente molto diversi ma che si sono contesi una buona dose di aspettative da parte dei membri della redazione, posti magari come seconde scelte ma comunque emersi tra i titoli in grado di generare maggiore interesse: sul primo conta ovviamente l'ottima esperienza già maturata su Rainbow Six Siege, con ottime premesse per la nuova interpretazione sci-fi della serie, mentre sul secondo hanno giocato un misto di nostalgia per l'originale Data East del 1994 e le ottime capacità dimostrate da DotEmu già con Wonder Boy: The Dragon's Trap e Streets of Rage 4.