Giochi in uscita nel 2022 su PS5, PS4, PC, Xbox e Nintendo Switch

Il 2022 si preannuncia un anno assolutamente straordinario per gli appassionati di videogame: ecco tutti i giochi in uscita su PS5, PS4, PC, Xbox e Nintendo Switch.

È appena cominciato un anno potenzialmente incredibile per gli appassionati di videogame, ricco di esperienze sulla carta straordinarie: sequel mai così attesi, nuove proprietà intellettuali, brillanti tie-in e giochi ancora per lo più avvolti dal mistero. Un anno che definirà meglio le prospettive di PS5 e Xbox Series X|S, con il PC ancora una volta determinato a trarre il meglio da ciò che approderà sulle console di nuova generazione e Nintendo Switch ormai consolidato nella sua posizione di outsider di lusso, capace di monopolizzare determinati mercati grazie alla qualità e alla popolarità dei suoi brand. In questo enorme speciale troverete tutti i giochi in uscita nel 2022. Molti non hanno ancora una data di lancio precisa, ma cercheremo di aggiornare l'articolo ciclicamente per stare al passo degli annunci. Allo stesso modo, non troverete in questa lunga lista quei titoli che non sono ancora stati confermati per il 2022, ma che potrebbero esserlo nel corso dei prossimi mesi.

Gennaio 2022 Il nuovo anno comincia alla grande con la versione PC di God of War e con Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, che porta su PS5 le versioni rimasterizzate di Uncharted 4: Fine di un Ladro e dell'espansione stand alone Uncharted: L'Eredità Perduta. Degna di nota anche l'uscita di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, il nuovo sparatutto cooperativo targato Ubisoft, e di Leggende Pokémon: Arceus per Nintendo Switch. God of War God of War, Kratos si prepara ad affrontare un nemico In uscita su PC il 14 gennaio Nato come esclusiva PlayStation, God of War approda a gennaio anche su PC, raccontandoci le avventure di Kratos e di suo figlio Atreus nelle fredde terre del nord. Impegnati in un viaggio che li condurrà sulla vetta più alta dei sette regni, i due personaggi dovranno affrontare orde di creature ostili nonché le divinità norrene, che non permetteranno all'ex Dio della Guerra di muoversi liberamente nel loro regno. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, la squadra apre una porta che rivela la presenza di alieni In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 20 gennaio Partendo dalle solide basi della serie Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction propone una nuova esperienza sparatutto cooperativa per tre giocatori, in cui non ci troveremo ad affrontare gruppi di terroristi bensì pericolose creature aliene. Nei panni dei migliori Operatori di Rainbow Six: Siege, dovremo dunque unire le forze e completare una serie di difficili missioni al fine di fermare l'invasione. Leggende Pokémon: Arceus Leggende Pokémon: Arceus, una sequenza di combattimento In uscita su NSW il 28 gennaio Ambientato alcuni secoli fa, in un'epoca in cui umani e Pokémon si guardavano ancora con diffidenza, Leggende Pokémon: Arceus ci porterà a visitare la regione che un giorno diventerà Sinnoh, impegnati nella ricerca di Pokémon selvaggi da catturare per dar vita al primo Pokédex della storia. Con il suo mix di meccaniche action e strategiche, il nuovo titolo di Game Freak promette un'esperienza rinnovata e di ampio respiro. Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri, Nathan, Sully e Sam In uscita su PS5 il 28 gennaio Le avventure di Nathan Drake e dei suoi compagni debuttano su PlayStation 5 con Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, un pacchetto che include le versioni rimasterizzate di Uncharted 4: Fine di un Ladro e dell'espansione stand alone Uncharted: L'Eredità Perduta. Due giochi estremamente coinvolgenti e spettacolari, che confermano ancora una volta il talento e le capacità di Naughty Dog nel miscelare azione e narrazione cinematografica.

Tutti i giochi in uscita a gennaio 2022 Monster Hunter Rise, in uscita su PC il 12 gennaio

Astroneer, in uscita su NSW il 13 gennaio

The Anacrusis, in uscita su PC, XSX e XOne il 13 gennaio

The Kids We Were, in uscita su PC il 13 gennaio

God of War, in uscita su PC il 14 gennaio

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne, il 20 gennaio

Windjammers 2, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e NSW il 20 gennaio

Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 27 gennaio

Leggende Pokémon: Arceus, in uscita su NSW il 28 gennaio

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, in uscita su NSW il 28 gennaio

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, in uscita su PS5 il 28 gennaio

Wanderer, in uscita su PC e PS4 il 28 gennaio

Febbraio 2022 Uno dei mesi simbolo del 2022, straordinariamente denso di uscite di grandissimo spessore: dallo sfaccettato action survival post-apocalittico Dying Light 2: Stay Human all'ampio e affascinante open world del futuro di Horizon Forbidden West, per arrivare infine alla sfida e alle incredibili atmosfere di Elden Ring, a febbraio 2022 gli appassionati di videogiochi non avranno che l'imbarazzo della scelta. Dying Light 2: Stay Human Dying Light 2: Stay Human, una sequenza di parkour In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 4 febbraio Nonostante uno sviluppo pieno di difficoltà, Dying Light 2: Stay Human punta ancora a offrirci un sequel pieno di carattere e spessore, andando a esplorare lo scenario in cui le fazioni di sopravvissuti si muovono dopo l'invasione di zombie che ha sconvolto il mondo. A diversi anni di distanza dagli eventi del primo capitolo, vestiremo i panni di un combattente alle prese con scelte e decisioni non facili, che potrebbero cambiare tutto. Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West, Aloy si prepara a scoccare una freccia contro una Macchina In uscita su PS5 e PS4 il 18 febbraio Nuovo episodio della serie targata Guerrilla Games, Horizon Forbidden West vedrà la coraggiosa cacciatrice Aloy alle prese con una terribile minaccia: una piaga rossa che uccide qualsiasi forma di vita e corrompe le Macchine, rendendole ancora più potenti e pericolose. Determinata a scoprire l'origine di questo male, la protagonista del gioco dovrà confrontarsi con nuovi nemici e spingersi verso terre sconosciute, varcando i confini dell'Ovest Proibito. Elden Ring Elden Ring, una sequenza di combattimento a cavallo In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 25 febbraio Particolarmente atteso dagli amanti delle produzioni From Software, Elden Ring promette l'esperienza soulslike definitiva: un action RPG dall'alto grado di sfida, ambientato in un mondo dark fantasy oscuro e inquietante, tratteggiato per l'occasione dallo scrittore George R.R. Martin. Per la prima volta visiteremo uno scenario open world, vasto e pieno di cose da fare e da vedere ma soprattutto abitato da creature potenti e pericolose.

Tutti i giochi in uscita a febbraio 2022 Life is Strange Remastered Collection, in uscita su PC, PS4 e XOne il 1 febbraio

Dying Light 2: Stay Human, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne, il 4 febbraio

OlliOlli World, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne, il 4 febbraio

Rumbleverse, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne l'8 febbraio

Sifu, in uscita su PC, PS5 e PS4 l'8 febbraio

CrossfireX, in uscita su PC, XSX e XOne, il 10 febbraio

Edge of Eternity, in uscita su PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 10 febbraio

Lost Ark, in uscita su PC l'11 febbraio

Dynasty Warriors 9: Empires, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 15 febbraio

King Arthur: Knight's Tale, in uscita su PC, PS5 e XSX il 15 febbraio

Joe & Mac: Caveman Ninja, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 17 febbraio

The King of Fighters XV, in uscita su PC, PS5, PS4 e XSX il 17 febbraio

Total War: Warhammer 3, in uscita su PC il 17 febbraio

Horizon Forbidden West, in uscita su PS5 e PS4 il 18 febbraio

Destiny 2: La Regina dei Sussurri, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 22 febbraio

Ghosts, in uscita su PC, PS4, XOne e NSW il 22 febbraio

Assetto Corsa Competizione, in uscita su PS5 e XSX il 24 febbraio

Martha is Dead, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 24 febbraio

Elden Ring, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 25 febbraio

GRID Legends, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 25 febbraio

Monark, in uscita su PC, PS5, PS4 e NSW il 25 febbraio

Blood Bowl 3, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW a febbraio

Evil Dead: The Game, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW a febbraio

Marzo 2022 Un altro mese di grande sostanza, marzo 2022 vedrà l'arrivo del controverso Babylon's Fall, il nuovo progetto di PlatinumGames, ma anche di Gran Turismo 7 e de L'Alba del Ragnarok, la nuova espansione di Assassin's Creed Valhalla che attinge a piene mani dalla mitologia norrena. Potremo inoltre mettere le mani su Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, l'interessante spin-off della celebre serie Square Enix, e sulla versione next-gen di Grand Theft Auto V. Babylon's Fall Babylon's Fall, i personaggi impegnati in una battaglia In uscita su PC, PS5 e PS4 il 3 marzo Il controverso GaaS sviluppato da PlatinumGames per Square Enix farà il proprio debutto a marzo su PC, PS5 e PS4, catapultandoci nel misterioso mondo fantasy creato dal team giapponese, sovrastato dalla titanica Torre di Babilonia e dalle tante creature malvagie che la circondano. In Babylon's Fall potremo controllare un guerriero in grado di utilizzare quattro armi contemporaneamente, dando vita ad attacchi tanto spettacolari quanto devastanti. Gran Turismo 7 Gran Turismo 7, una sequenza di gara In uscita su PS5 e PS4 il 4 marzo Il gioco di guida targato Polyphony Digital approderà finalmente su PS5 e PS4: Gran Turismo 7 promette un'esperienza mai così coinvolgente, corposa e sfaccettata, dotata peraltro di una grafica capace di esprimere un grado di realismo visivo davvero stupefacente. Alla guida delle vetture di serie o dei più veloci bolidi su quattro ruote, potremo dedicarci a una lunga campagna, potenziare i veicoli del nostro garage e sfidare altri giocatori all'interno dei più suggestivi tracciati del mondo. Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, Odino attacca alle spalle un avversario In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 10 marzo È la prima volta in assoluto che un episodio della serie Ubisoft viene supportato con contenuti scaricabili per due anni di seguito, e nel caso di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok ci troveremo di fronte a una vera e propria espansione, capace di offrire ben quaranta ore di gameplay e di proiettarci nuovamente su Asgard, nel mezzo dei miti e delle leggende della mitologia norrena, al comando del possente Odino in una battaglia per impedire l'arrivo del Ragnarok. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, una sequenza di combattimento In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 18 marzo Realizzato da Team Ninja, il team autore di Dead or Alive e Nioh, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è un intrigante spin-off in stile dark fantasy della serie Square Enix che si focalizza, come da aspettative, sull'azione e i combattimenti. Protagonista dell'avventura è Jack Garland, un guerriero determinato a distruggere il temibile Chaos e accompagnato in questa pericolosa missione da due fedeli compagni, Ash e Jed.

Tutti i giochi in uscita a marzo 2022 Elex 2, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 1 marzo

Pathfinder: Wrath of the Righteous, in uscita su PC, PS4 e XOne il 1 marzo

Babylon's Fall, in uscita su PC, PS5 e PS4 il 3 marzo

Gran Turismo 7, in uscita su PS5 e PS4 il 4 marzo

Triangle Strategy, in uscita su NSW il 4 marzo

Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 10 marzo

Chocobo GP, in uscita su NSW il 10 marzo

Distant Worlds 2, in uscita su PC il 10 marzo

.hack//G.U. Last Recode, in uscita su NSW l'11 marzo

Tunic, in uscita su PC, XSX e XOne il 16 marzo

Persona 4 Arena Ultimax, in uscita su PC, PS4 e NSW il 17 marzo

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 18 marzo

Relayer, in uscita su PS5 e PS4 il 24 marzo

Rune Factory 5, in uscita su NSW il 25 marzo

Tiny Tina's Wonderlands, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 25 marzo

Syberia: The World Before, in uscita su PC il 31 marzo

Tropico 6, in uscita su PS5 e XSX il 31 marzo

Weird West, in uscita su PC, PS4 e XOne il 31 marzo

Grand Theft Auto V, in uscita su PS5 e XSX a marzo

Have a Nice Death, in uscita su PC a marzo

Sea of Stars, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW a marzo

WWE 2K22, in uscita su PS5, PS4, XSX e XOne a marzo

Primo trimestre 2022 Fra i giochi con indicato un periodo di uscita fissato al primo trimestre del 2022 troviamo la versione next-gen di Cyberpunk 2077 e l'atteso LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, che dovrebbe offrire l'esperienza LEGO definitiva per i fan della celebre saga cinematografica; ma anche il curioso Stray, in cui potremo controllare un gatto randagio, e Undecember, l'action RPG coreano in stile Diablo.

Tutti i giochi in uscita nel primo trimestre 2022 Aliisha: The Oblivion of the Twin Goddesses, in uscita su NSW nel primo trimestre

ANNO: Mutationem, in uscita su PC, PS5 e PS4 nel primo trimestre

Aztech Forgotten Gods, in uscita su PC, PS4, XOne e NSW nel primo trimestre

Big Time, in uscita su PC nel primo trimestre

Endling: Extinction is Forever, in uscita su PC, PS4, XOne e NSW nel primo trimestre

GigaBash, in uscita su PC e PS4 nel primo trimestre

Kingdom of the Dead, in uscita su PC nel primo trimestre

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW nel primo trimestre

Nascence, in uscita su PC nel primo trimestre

PAC-MAN Museum+, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW nel primo trimestre

Salt and Sacrifice, in uscita su PC, PS5 e PS4 nel primo trimestre

Sherlock Holmes: Chapter One, in uscita su PS4 e XOne nel primo trimestre

Stray, in uscita su PC, PS5 e PS4 nel primo trimestre

The Stanley Parable: Ultra Deluxe, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW nel primo trimestre

Tormented Souls, in uscita su PS4, XOne e NSW nel primo trimestre

Undecember, in uscita su PC nel primo trimestre

Aprile 2022 Aprile sarà il mese di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, il promettente sparatutto RPG dall'ambientazione post-apocalittica, ma assisteremo anche al lancio della versione cloud di Dying Light 2: Stay Human e dell'eccellente 13 Sentinels: Aegis Rim, entrambi per Nintendo Switch. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, il protagonista esplora un inquietante scenario In uscita su PC e XSX il 28 aprile L'atteso sparatutto con elementi RPG di GSC Game World si pone senza dubbio come l'uscita di maggio rilievo di aprile e del secondo trimestre del 2022 in generale. Caratterizzato da una grande cura e da una struttura che promette tanti contenuti, grazie a una mappa open world da ben 64 chilometri quadrati, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ci metterà al comando di uno stalker che si ritrova a esplorare la zona contaminata e ad affrontare i suoi innumerevoli pericoli.

Tutti i giochi in uscita ad aprile 2022 Dying Light 2: Stay Human, in uscita su NSW il 2 aprile

13 Sentinels: Aegis Rim, in uscita su NSW il 13 aprile

Sociable Soccer '22, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 17 aprile

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, in uscita su PC e XSX il 28 aprile

Maggio 2022 Sono due i titoli attualmente previsti per maggio 2022, e si tratta in entrambi i casi di produzioni di grande rilevanza. Parliamo infatti di Vampire: The Masquerade - Swansong, il nuovo RPG basato sul celebre franchise, e di Forspoken, l'action adventure a base di magia prodotto da Square Enix. Vampire: The Masquerade - Swansong Vampire: The Masquerade - Swansong, uno dei personaggi principali In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 19 maggio Vampire: The Masquerade - Swansong racconta la storia di tre differenti vampiri ultracentenari alle prese con gli intrighi della casata Camarilla di Boston. In questo RPG ogni scelta avrà un peso rispetto al corso degli eventi, dunque dovremo prendere le nostre decisioni con attenzione e sfruttare le abilità dei personaggi al fine di capire chi sta mentendo e chi dice la verità. Forspoken Forspoken, Frey alle prese con un enorme drago In uscita su PC e PS5 il 24 maggio Forspoken farà il proprio debutto su PC e PS5 a maggio, catapultandoci in un mondo dominato dalla magia e da creature misteriose. Protagonista del gioco è Frey, una ragazza americana che scopre di possedere poteri particolari e si troverà a doverli utilizzare per sopravvivere all'inattesa avventura, esplorando un enorme open world pieno di mostri pronti ad attaccarla.

Tutti i giochi in uscita a maggio 2022 Vampire: The Masquerade - Swansong, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 19 maggio

Forspoken, in uscita su PC e PS5 il 24 maggio

Giugno 2022 Per il momento sono due le uscite fissate a giugno 2022: l'attesa espansione The Delicious Last Course per Cuphead, l'action platform di MDHR Studio, e Steelrising, il nuovo action RPG sviluppato da Spiders e ambientato in una Parigi rivoluzionaria alternativa, in cui il Re Luigi XVI può contare su di un potente esercito di automi per soggiogare la popolazione e porre fine alla rivolta.

Tutti i giochi in uscita a giugno 2022 Cuphead: The Delicious Last Course, in uscita su PC, PS4 e XOne il 30 giugno

Steelrising, in uscita su PC, PS5 e XSX a giugno

Secondo trimestre 2022 Il secondo trimestre del 2022 sarà un periodo molto interessante, visto che potremo finalmente mettere le mani sul reboot Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp e sul promettente Kirby e la Terra Perduta per Nintendo Switch. Arriveranno inoltre la versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt, l'avventura Star Trek: Resurgence e lo sparatutto cooperativo Warhammer 40.000: Darktide, quest'ultimo in esclusiva su Xbox. Kirby e la Terra Perduta Kirby e la Terra Perduta, il protagonista ingoia un nemico In uscita su NSW nel secondo trimestre La nuova avventura con protagonista il celebre personaggio Nintendo ci catapulterà all'interno di un mondo misteriosamente abbandonato in cui però si muovono ancora orde di creature minacciose. In Kirby e la Terra Perduta dovremo esplorare questi luoghi, evitare i pericoli e ingoiare i nemici per acquisire abilità speciali che possano aiutarci a completare la missione e magari tornare a casa.

Tutti i giochi in uscita nel secondo trimestre 2022 Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, in uscita su NSW nel secondo trimestre

AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative, in uscita su PC, PS4, XOne e NSW nel secondo trimestre

Kirby e la Terra Perduta, in uscita su NSW nel secondo trimestre

OMORI, in uscita su NSW nel secondo trimestre

Star Trek: Resurgence, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne nel secondo trimestre

Tchia, in uscita su PC e PS5 nel secondo trimestre

The Witcher 3: Wild Hunt, in uscita su PS5 e XSX nel secondo trimestre

Warhammer 40.000: Darktide, in uscita su PC e XSX nel secondo trimestre

Agosto 2022 C'è un'unica uscita attualmente prevista per agosto 2022, ma si tratta di un titolo molto importante: Saints Row, il reboot della celebre serie targata Volition, che ci coinvolgerà in un'avventura completamente inedita alle prese con un gruppo di personaggi determinati a costruire un vero e proprio impero criminale e a dominare la città di Santo Ileso. Saints Row Saints Row, uno dei nuovi personaggi del reboot In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 23 agosto Saints Row torna in grande stile ad agosto, con un reboot che punta a reinventare la serie Volition mettendoci nei panni di quattro personaggi accomunati da un obiettivo: costruire un vero e proprio impero criminale e controllare il territorio della città fittizia di Santo Ileso, sgominando la concorrenza delle bande che imperversano all'interno delle sue diverse zone.

Tutti i giochi in uscita ad agosto 2022 Saints Row, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 23 agosto

Settembre 2022 Per il momento a settembre 2022 è previsto un unico gioco, che tuttavia farà la felicità dei nostalgici. Parliamo infatti di Test Drive Unlimited Solar Crown, che segna il ritorno di un brand storico con un episodio caratterizzato ancora una volta da una grande libertà di movimento e da un'ambientazione open world che potremo esplorare alla ricerca di gare ed eventi con cui cimentarci.

Tutti i giochi in uscita a settembre 2022 Test Drive Unlimited Solar Crown, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 22 settembre

Terzo trimestre 2022 Il terzo trimestre dell'anno vedrà l'uscita della ricca espansione Sunbreak per Monster Hunter Rise, nonché dell'interessante picchiaduro a incontri DNF Duel. Il piatto forte di questo periodo sarà tuttavia Redfall, la promettente esclusiva Xbox sviluppata da Arkane Studios in cui guideremo una squadra di cacciatori di vampiri. Redfall Redfall, i quattro protagonisti In uscita su PC e XSX nel 2022 Sullo sfondo di un'isola coperta da una barriera che impedisce ai raggi del sole di passare, Redfall è il nuovo action shooter sviluppato da Arkane Studios in esclusiva Xbox. Il gioco racconta la storia di un gruppo di cacciatori di vampiri che devono combattere per sopravvivere all'interno di questo scenario così inospitale, sfruttando armi e abilità peculiari al fine di eliminare il maggior numero possibile di succhiasangue.

Tutti i giochi in uscita nel terzo trimestre 2022 DNF Duel, in uscita su PC, PS5 e PS4 nel terzo trimestre

Loco Motive, in uscita su PC e NSW nel terzo trimestre

Midnight Fight Express, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW nel terzo trimestre

Monster Hunter Rise: Sunbreak, in uscita su PC e NSW nel terzo trimestre

Redfall, in uscita su PC e XSX nel terzo trimestre

Novembre 2022 Novembre si riempirà a breve di uscite di grandissima rilevanza per il 2022, ma allo stato attuale c'è un solo gioco ufficialmente in arrivo questo mese: Starfield. Primo, importante frutto dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, l'RPG sci-fi ci condurrà alla scoperta di nuovi mondi fra le stelle: una ricerca che si preannuncia appassionante. Starfield Starfield, un pilota spaziale all'interno del suo abitacolo In uscita su PC e XSX l'11 novembre Cosa si nasconde fra le stelle? Riuscirà l'uomo a spingersi tanto lontano e a visitare nuovi mondi? Starfield, l'attesa esclusiva Xbox realizzata da Bethesda, proverà a rispondere a queste domande coinvolgendoci in un'epopea spaziale di ampio respiro: un RPG caratterizzato da una struttura particolarmente ricca e sfaccettata, in cui potremo vivere davvero l'esperienza della scoperta in un contesto sci-fi plausibile e affascinante.

Tutti i giochi in uscita a novembre 2022 Starfield, in uscita su PC e XSX l'11 novembre

Dicembre 2022 Anche a dicembre è previsto per il momento un'unica uscita, quella di Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2, sequel del picchiaduro a scorrimento tutto italiano dedicato alla storica coppia di attori e alle loro più celebri interpretazioni. Dopo il successo del primo episodio, potremo aspettarci situazioni ancora più divertenti e un repertorio di mosse arricchito per i due personaggi.

Tutti i giochi in uscita a dicembre 2022 Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW a dicembre 2022

Quarto trimestre 2022 Nel corso dell'autunno vedremo l'arrivo di Sonic Frontiers, che segnerà il ritorno del porcospino blu di SEGA nell'ambito di una nuova e promettente avventura, ma anche l'atteso Homeworld 3, nuovo capitolo della celebre serie strategica firmata Blackbird Interactive.

Tutti i giochi in uscita nel quarto trimestre 2022 Headquarters World War 2, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne nel quarto trimestre

Homeworld 3, in uscita su PC nel quarto trimestre

Six Days in Falluja, in uscita su PC nel quarto trimestre

Sonic Frontiers, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW nel quarto trimestre

The Legend of Heroes: Trails from Zero, in uscita su PC, PS4 e NSW nel quarto trimestre

2022 Veniamo quindi a tutti gli altri giochi la cui uscita è prevista per un non meglio precisato 2022, in attesa dell'annuncio di una data più precisa. Inutile dire che sono parecchi e davvero importanti: da A Plague Tale: Requiem ad Avatar: Frontiers of Pandora, da Bayonetta 3 a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, da Gotham Knights a Suicide Squad: Kill the Justice League, passando per God of War: Ragnarok e Dead Space. A Plague Tale: Requiem A Plague Tale: Requiem, Amicia e Hugo di fronte a un suggestivo panorama In uscita su PC, PS5, XSX e NSW nel 2022 Ambientato dopo gli eventi del primo episodio, A Plague Tale: Requiem tornerà a raccontarci le disavventure di Amicia e Hugo sullo sfondo dell'Europa medievale ai tempi della peste nera. Braccati dall'Inquisizione, i due ragazzi dovranno cercare di sopravvivere sfruttando ciò che hanno imparato nel corso della loro fuga, e in particolare Amicia potrà contare su di una serie di abilità inedite. Avatar: Frontiers of Pandora Avatar: Frontiers of Pandora, una Na'Vi interagisce con un animale In uscita su PC, PS5 e XSX nel 2022 Senza dubbio uno dei progetti più ambiziosi di sempre per Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora proverà a cavalcare l'onda della popolarità del nuovo film diretto da James Cameron per portarci appunto su Pandora, alle prese con i Na'vi e con un'avventura completamente inedita, ma arricchita dall'affascinante lore che abbiamo imparato a conoscere nella saga cinematografica di maggior successo di sempre. Bayonetta 3 Bayonetta 3, ecco la protagonista In uscita su NSW nel 2022 Proprio quando le speranze si erano ormai ridotte a zero, PlatinumGames e Nintendo hanno presentato Bayonetta 3 con uno spettacolare trailer del gameplay, confermando l'uscita del gioco su Switch nel corso del 2022. Ritroveremo dunque l'affascinante strega, le sue immancabili pistole e i devastanti incantesimi all'interno di una nuova missione, e anche stavolta dal nostro successo in battaglia dipenderanno le sorti del mondo. Dead Space Dead Space, Isaac Clarke di spalle In uscita su PC, PS5 e XSX nel 2022 Particolarmente atteso dagli appassionati di survival horror e dai nostalgici della serie targata Electronic Arts, il remake di Dead Space ci condurrà nuovamente fra i tetri corridoi della USG Ishimura. l'enorme nave spaziale che avremo il compito di esplorare nei panni dell'ingegnere Isaac Clarke, alla ricerca di possibili sopravvissuti ma soprattutto dell'origine del male che sembra aver sterminato la maggior parte dell'equipaggio: i terribili Necromorfi! God of War: Ragnarok God of War: Ragnarok, Kratos e Atreus In uscita su PS5 e PS4 nel 2022 L'epopea nordica di Kratos e Atreus non si è conclusa, e in God of War: Ragnarok i due dovranno affrontare le conseguenze del loro viaggio verso il picco più alto dei sette regni. Le divinità norrene sono infatti pronte a dare battaglia all'ex dio della guerra greco, che insieme a suo figlio dovrà guardarsi dall'attacco del potente Thor e dalle conseguenze dell'ormai imminente Ragnarok, il leggendario crepuscolo degli dei. Gotham Knights Gotham Knights, i quattro protagonisti In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne nel 2022 L'universo di Batman torna finalmente su PC e console con Gotham Knights, un action game che parte da un presupposto drammatico: il Cavaliere Oscuro è scomparso e starà a quattro giovani eroi diventare i cavalieri di Gotham: Nightwing, Batgirl, Robin e Cappuccio Rosso. Potremo guidarli attraverso la città e sgominare bande criminali, nonché alcuni fra i più celebri villain di sempre e soprattutto i letali Artigli della Corte dei Gufi. Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy, una studentessa impara a usare una magia In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne nel 2022 Il fantastico mondo di Harry Potter rivivrà in Hogwarts Legacy, un ambizioso action RPG ambientato nell'800 all'interno della celebre scuola di magia. Nei panni di un giovane mago chiamato a frequentare i corsi presso il castello di Hogwarts, avremo modo di interagire con nuovi compagni e insegnanti, apprendere le arti magiche (anche quelle più antiche!) e affrontare le inevitabili sfide che si pareranno di fronte ai nostri occhi. Splatoon 3 Splatoon 3, alcuni dei personaggi In uscita su NSW nel 2022 Dopo il successo dei primi due episodi, Splatoon 3 ci porterà a visitare lo scenario di Splatoonia, un deserto caratterizzato da diversi luoghi di interesse, fra cui la città di Splatville, e in cui si rifugiano Inkling e Octoling veterani. Al comando di Numero 3 dovremo condurre la Nuova Divisione Branchia contro le truppe dell'esercito octariano, ma non mancherà un ricco comparto multiplayer per sfide sempre più entusiasmanti. Suicide Squad: Kill the Justice League Suicide Squad: Kill the Justice League, la squadra al completo In uscita su PC, PS5 e XSX nel 2022 Rocksteady Studios torna a occuparsi dell'universo videoludico DC con Suicide Squad: Kill the Justice League, un entusiasmante action game a base cooperativa in cui, alla guida di quattro componenti della celebre squadra (Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark) dovremo raggiungere Metropolis ed eliminare appunto la Justice League, i cui membri sono finiti sotto il controllo di Brainiac devastando la città. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Link cade verso il prossimo scenario In uscita su NSW nel 2022 Non ha ancora un titolo definitivo, ma The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è senz'altro uno dei giochi più attesi del 2022 dai possessori di Nintendo Switch. Un sequel nato dall'esigenza di Eiji Aonuma e del suo team di raccontare nuove storie e concretizzare nuove idee dopo l'uscita del primo capitolo. Idee che assumeranno la forma di abilità, poteri e meccaniche inedite per la serie, ancora una volta pronta a stupirci con la sua bellezza.