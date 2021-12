iPhone 14 Pro potrebbe avere fotocamera da 48 Megapixel e 8 GB di RAM

Cominciano già ad emergere diverse voci di corridoio su iPhone 14 Pro, nonostante il 13 sia uscito da non molto, con alcune insistenti che vogliono notevoli upgrade con fotocamera da 48 Megapixel e 8 GB di RAM, per quanto riguarda specificamente il modello più avanzato della nuova linea che arriverà nel 2022.

I nuovi iPhone 14 dovrebbero arrivare a settembre 2022 ed essere suddivisi in una gamma di quattro modelli: iPhone 14 con schermo da 6,1 pollici, iPhone 14 Max con schermo da 6,7 pollici, iPhone 14 Pro con schermo da 6,1 pollici e iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici.

iPhone 14 in un mockup

Verrebbe dunque eliminato il modello Mini, almeno secondo l'analista Jeff Pu.

In una nota di ricerca di Haitong International Securities, l'analista in questione ha riferito che i due modelli Pro di iPhone 14 dovrebbero montare una fotocamera evoluta da 48 Megapixel con lente Wide, una da 12 Megapixel Ultra Wide e una Telephoto, cosa che peraltro corrisponde anche a quanto riferito dal noto insider e analista Ming-Chi Kuo, solitamente affidabile per quanto riguarda le questioni di Apple.

Secondo Pu, inoltre, iPhone 14 Pro dovrebbe contenere 8 GB di RAM su entrambi i modelli, dunque un upgrade sostanziale rispetto ai 6 GB di RAM presenti attualmente su iPhone 13 Pro. Altre previsioni riferite dall'analista Pu risultano meno verosimili, come il fatto che tutti e quattro i modelli dovrebbero avere display a 120 Hz, cosa che non sembra condivisa da molti altri (solo le versioni Pro dovrebbero avere questa caratteristica, è l'opinione comune) e che i modelli partano da 64 GB, cosa che sembra molto strana considerando che la gamma iPhone 13 parte da 128 GB.