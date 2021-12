Hogwarts Legacy: periodo di uscita previsto e multiplayer, secondo un insider

Hogwarts Legacy continua ad essere uno dei giochi più attesi eppure rimane fondamentalmente un mistero, visto che del gioco Warner Bros e Avalanche non si è visto praticamente nulla dal suo annuncio, ma tra le voci di corridoio è emerso un possibile periodo di uscita previsto e la presenza del multiplayer, secondo un insider.

In base a quanto riferito dal tweet qui sotto, Hogwarts Legacy dovrebbe arrivare tra l'estate e la fine del 2022 e dovrebbe includere anche il multiplayer, con tanto di contenuti post-lancio previsti. Non è chiaro se questi contenuti riguardino espansioni per il single player o un supporto esteso per il multiplayer, ma ci sarebbe comunque l'intenzione di aggiungere contenuti dopo l'uscita.



Secondo quanto riferito dall'insider, gli sviluppatori "stanno ancora scrivendo alcune parti minori del gioco", dunque il grosso dovrebbe essere praticamente sistemato. Nelle risposte successive al tweet, l'insider riferisce che non si tratterebbe di un game as a service, con il multiplayer che potrebbe essere aggiunto anche in un secondo momento.

La fonte in questione è l'account Twitter AccNGT, che prendiamo in considerazione in quanto si è dimostrato piuttosto affidabile, di recente, anticipando in maniera perfetta l'annuncio di Star Wars Eclipse tra titolo e artwork diversi giorni prima della presentazione vera e propria ai The Game Awards 2021. Anche in questo caso, come per quanto riguardava le recenti voci di GTA 6, tuttavia, non è detto che questo comporti la veridicità anche di informazioni riguardanti altri team e publisher.

In ogni caso, continuiamo ad aspettare informazioni su Hogwarts Legacy, considerando che un trailer sarebbe previsto per il prossimo State of Play di Sony, ma anche questo secondo un insider. Nel frattempo, sappiamo che Sumo Nottingham e Red Kite Games stanno aiutando con lo sviluppo del gioco.