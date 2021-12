Hogwarts Legacy: trailer al prossimo State of Play di Sony, per un insider

Stando ad alcune indiscrezioni che stanno circolando su Twitter, Hogwarts Legacy potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo State of Play di Sony.

Molti si aspettavano la presentazione di un nuovo trailer o un video gameplay ai The Game Awards 2021, per via delle voci di corridoio circolate nelle ultime settimane, cosa che come sappiamo purtroppo non è accaduta.

A inizio mese l'insider Millie A. aveva affermato che in realtà un trailer di Hogwarts Legacy è stato già confezionato da tempo da Warner Bros., che tuttavia sta esitando nel pubblicarlo per paura che possano spuntare nuove polemiche riguardanti J.K. Rowling, di recente accusata di aver fatto delle dichiarazioni transfobiche.

Sempre Millie A. poche ore fa ha condiviso su Twitter una soffiata di Latest PS5, in cui si afferma che Warner Bros. aveva effettivamente intenzione di mostrare nuovamente il gioco durante i The Game Awards 2021, cambiando tuttavia idea all'ultimo minuto e sostituendolo con il trailer in CGI di Wonder Woman, pubblicato sempre da Warner. Sempre secondo il gola profonda, Hogwarts Legacy sarà uno dei protagonisti del prossimo State of Play di Sony in arrivo nelle prossime settimane.

Ovviamente sono indiscrezioni che vanno prese con i guanti, dato che è impossibile verificarne la veridicità.

Rimanendo in tema, giusto pochi giorni fa Sumo Nottingham e Red Kite Games hanno annunciato il loro coinvolgimento nello sviluppo di Hogwarts Legacy.