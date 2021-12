Horizon Forbidden West: nuove immagini mostrano le stupende creature meccaniche del gioco Sony

Guerrilla Games ha condiviso nuove immagini in alta qualità dedicate a Horizon Forbidden West e, più precisamente, alle creature meccaniche che potremo incontrare, combattere e rendere nostre alleate all'interno del gioco per PS4 e PS5 in arrivo il prossimo febbraio. Potete vedere le tre immagini qui sopra.

In una di esse possiamo vedere Aloy, in primo piano, su una spiaggia. L'acqua è una delle grandi novità del secondo gioco, visto che ora potremo esplorare anche le aree sommerse, facendo attenzione alle correnti subacquee. La creature che vediamo in tale immagine ha un lungo collo illuminato di blu. L'aspetto di questa creatura dà l'impressione che sia adatta all'esplorazione acquatica.

In un'altra immagina possiamo vedere una zona con una vegetazione densa e delle macchine scimmiesche. Probabilmente si tratterà di creature molto agili e rapide, forse in grado di tenderci imboscate dall'alto. Il sistema di arrampicata di Aloy in Horizon Forbidden West è stato potenziato, con nuova abilità e un nuovo sistema di ricerca degli appigli. Le scimmie robot potrebbero però rivelarsi delle avversarie degne di nota.

Infine, abbiamo uno scatto in una zona più palustre, con una grande creatura robotica sullo sfondo, che sembra avere l'aspetto di una tartaruga, anche se è difficile dirlo a causa della lontananza. Le creature più grandi offrono spesso una sfida degna di nota e tendono a essere un po' più rare: la creatura mostrata in tale immagine sarà una di queste?

Queste immagini sono state condivise a seguito dei The Game Awards 2021, durante i quali è stato mostrato un nuovo trailer di Horizon Forbidden West.