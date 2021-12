Marvel's Spider-Man per PS5: update con le skin del film No Way Home disponibile

Come promesso, da oggi è disponibile il nuovo Update 1.006 di Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 che aggiunge due nuovi costumi ispirati al film Spider-Man No Way Home.

L'aggiornamento, come promesso da Insomniac Games alcuni giorni fa, include due skin gratuite per Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 (incluso in Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition) ispirate ai costumi indossati dall'attore Tom Holland nel film Spider-Man: No Way Home, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane mercoledì 15 dicembre.

Il primo costume, quello rosso, è basato sulla versione più sofisticata del costume di Spider-Man della pellicola, equipaggiata con degli arti metallici. Il secondo, quello di colore nero, è invece realizzato con uno speciale materiale isolante, indispensabile per Peter Parker per poter fronteggiare il villain Electro. Oltre alle due skin, l'Update 1.006 non sembrerebbe aver introdotto nessuna novità o modifiche rilevanti.

Come riportato nei giorni scorsi, la decisione di Insomniac Games pubblicare le skin solo per la versione PS5 di Marvel's Spider-Man ha generato il malcontento di molti giocatori PS4.