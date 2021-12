Marvel's Spider-Man: polemiche sui costumi di No Way Home esclusivi su PS5, Insomniac risponde

Marvel's Spider-Man per PS5 riceverà dei costumi dedicati al film Spider-Man: No Way Home, ma questi saranno esclusivi per la versione PS5, cosa che non ha mancato di scatenare polemiche tra gli utenti, spingendo anche Insomniac Games a rispondere e difendere la propria scelta.

Come abbiamo visto, Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 riceverà due costumi da No Way Home gratis, per celebrare l'uscita del film il 17 dicembre 2021: il primo costume è molto vicino al design originale ma, riferendosi a quello presente nel film, differisce per alcuni particolari come il design metallico sul pettorale, mentre il secondo costume è quello nero che si è intravisto nei trailer del nuovo film ma le cui caratteristiche non sono ancora note.

Insomniac ha annunciato l'arrivo dei due costumi in questione ieri, specificando che sono dedicati esclusivamente a Marvel's Spider-Man Remastered, dunque la versione next gen per PS5, non al gioco originale per PS4, cosa che ha causato gli inevitabili malumori di diversi utenti.



Le polemiche sono arrivate subito: "Considerando quanto sia difficile trovare una PS5 e come questo sia un momento importante per i fan di Spider-Man, prendere a calci gli utenti PS4 in questo modo è semplicemente sbagliato", ha riferito per esempio un utente su Twitter, oppure "Sarebbe stato così difficile rilasciarli anche per la versione PS4, considerando che PS5 è quasi impossibile da trovare?" Ha chiesto un altro, rispondendo sempre al tweet ufficiale.

Insomniac Games ha dunque risposto difendendo la propria scelta: "Dal 2018 abbiamo aggiornato Marvel's Spider-Man 19 volte, aggiungendo anche più contenuti di quanto avevamo programmato in origine", ha spiegato il team, "Ogni patch è stata sempre più complessa tecnicamente, soprattutto per il fatto di dover mantenere le performance di streaming dall'hard drive di PS4".

"Per assicurarci che i fan continuino a giocare Marvel's Spider-Man su PS4 con le sue performance ottimali, abbiamo preso la difficile decisione di rilasciare questi nuovi costumi per Marvel's Spider-Man Remastered su PS5, dove il nostro engine ci consente di aggiornare il gioco senza mettere a rischio l'esperienza di gioco".