Marvel's Spider-Man Remastered per PS5, due costumi da No Way Home gratis

Marvel's Spider-Man Remastered, la remaster per PS5 del tie-in sviluppato da Insomniac Games, vedrà a breve l'arrivo di due costumi tratti dal film Spider-Man: No Way Home: saranno disponibili gratis dal 10 dicembre.

Marvel's Spider-Man Remastered, uno dei due nuovi costumi tratti da No Way Home

Come saprete, la data di uscita di Spider-Man: No Way Home nei cinema italiani è fissata al 15 dicembre, ma i possessori della Ultimate Edition di Marvel's Spider-Man: Miles Morales (qui la recensione) avranno modo di immergersi nelle atmosfere della pellicola con Tom Holland in anticipo.

Il primo dei due costumi, quello rosso, è la versione più sofisticata del costume cinematografico di Spider-Man, quella equipaggiata con gli arti metallici che Peter Parker può richiamare alla bisogna.

Il secondo costume, di colore nero, dovrebbe invece essere equipaggiato con un sistema di isolamento, indispensabile per consentire all'eroe di affrontare Electro e le sue letali scariche elettriche.

Una precisazione necessaria: i due costumi disponibili gratis dal 10 dicembre si intendono unicamente per la versione PlayStation 5 di Marvel's Spider-Man, ergo la remaster, e non saranno dunque accessibili dai possessori della versione PS4 del gioco.