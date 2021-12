Fortnite, al via il 2Watch School League, il torneo per liceali con 5.000 euro in palio

Da oggi sono aperte le iscrizioni della 2Watch School League, competizione tutta italiana di Fortnite pensata per gli studenti delle scuole superiori con un'età superiore ai sedici anni. In palio c'è un montepremi da 5.000 euro che i vincitori potranno utilizzare per l'acquisto di materiale scolastico, corsi di formazione o una borsa di studio per l'università.

I turni di qualificazione della 2Watch School League di Fortnite avranno inizio il 20 dicembre e proseguiranno fino al 2022. I partecipanti inoltre saranno supportati da alcuni proplayer esperti nel gioco di Epic Games, che daranno loro una mano con sessioni di training per migliorare le loro abilità in gioco. Le iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale della competizione, raggiungibile a questo indirizzo.

Tutte le fasi della competizione, comprese le sessioni di training, saranno trasmesse in live su Twitch e TikTok sui canali ufficiali di 2WATCH con la telecronaca del duo "VAPM" alias Alex e Eros Rossi, "Piazz" alias Andrea Piazzese, "Return" alias Manuel Grassi, "Federicas" alias Federica Benedettis.

Il torneo è organizzato dalla start-up 2WATCH che ha da poco chiuso un round d'investimento al quale hanno partecipato anche personaggi del calibro di Giorgio Chiellini e Giancarlo Fisichella. Si tratta della seconda iniziativa dell'azienda, dopo la University League powered by Tim, che mira al coinvolgimento degli studenti attraverso il gaming, mettendo in palio tra l'altro prodotti e servizi per migliorare il loro futuro accademico e professionale.

"Spesso crediamo che i videogiochi siano solo una distrazione per i ragazzi ma in realtà si tratta di un potente strumento di aggregazione e socialità, specialmente durante una pandemia", afferma Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH. "La 2WATCH School League permetterà a migliaia di studenti di entrare in contatto e vincere un premio che speriamo contribuirà a dare un boost la loro carriera accademica".