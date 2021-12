GameStop: offerte del Calendario dell’Avvento del 14 dicembre 2021: giochi di corse

Sul sito di GameStop sono disponibili i nuovi sconti del Calendario dell'Avvento. Oggi, martedì 14 dicembre 2021, troviamo vari giochi in promozione dedicati specialmente al genere dei racing, tra cui Hot Wheels Unleashed, MotoGP 21 e Ride 4.

Vi ricordiamo che potrete trovare tutte le offerte del Calendario dell'Avvento sul sito ufficiale di GameStop.it, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Ecco tutte le promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop del 14 dicembre 2021:

Hot Wheels Unleashed per Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S - 29,98 euro

MotoGP 21 per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X - 24,98 euro

Ride 4 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S a 29,98 euro

Monster Energy Supercross 4 per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S a 19,98 euro

MXGP per PS5 a 29,98 euro

Tastiera Trust Gaming GXT 865 a 54,98 euro

Tra le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop disponibili in questo periodo, non legate esclusivamente alla giornata odierna, ricordiamo anche il bundle di Nintendo Switch (Neon) + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online a 299,98 euro.

Per un periodo limitato di tempo è poi ancora disponibile il bundle Xbox Series S - Fortnite & Rocket League a 269,98 euro. Include il 1.000 V-Buck e il pacchetto Midnight Drive per Fortnite, nonché 1.000 crediti di Rocket League e una serie di oggetti aggiuntivi.

GameStop logo

Interessante, inoltre, anche la possibilità offerta fino al 17 dicembre di ottenere fino a 200 euro in cash per PS4 Pro e 150 euro cash per PS4 (Slim o Fat originale), solo in negozio e in base a diverse condizioni, come specificato sul sito di GameStop.