AMD presenterà le CPU Zen 4 al CES 2022: saranno esaltanti per i giocatori

AMD porterà diverse novità interessanti al CES 2022, ma tra queste la più importante è rappresentata dalla CPU Zen 4, la nuova generazione di processori da parte della compagnia, destinata ad essere esaltante per i giocatori, secondo quanto riferito dal chief Technology officer Mark Papermaster.

Si tratterà di una presentazione ancora preliminare, visto che per l'immissione delle CPU sul mercato ci vorrà poi tempo, ma basterà a far capire la direzione intrapresa dalla compagnia e ad esaltare gli appassionati, a quanto pare.

"Per quanto riguarda la nuova generazione in arrivo, punto al CES di gennaio 2022", ha affermato Papermaster. "Siamo felici di svelare alcuni dettagli aggiuntivi sui nostri nuovi prodotti che porteranno esperienze fenomenali" agli utenti, anche se ci sarà poi tempo per esplorarle meglio.

Il CTO di AMD ha spiegato che "Nel corso dell'anno, con lo sviluppo che proseguirà, condivideremo ulteriori dettagli su Zen 4, con alcune informazioni che verranno già anticipate al CES e altre che verranno invece svelate nel corso del 2022.

AMD Ryzen prosegue con Zen 4 nel 2022

Sarà un anno esaltante", ha ribadito Papermaster, che evidentemente punta molto sulle capacità delle nuove CPU.

"Non potremmo essere più emozionati della prossima generazione di prodotti", ha aggiunto, probabilmente adottando il classico tono da executive aziendale, ma ci sono comunque grandi aspettative da parte di tutti per le nuove CPU Zen 4.

AMD, nel frattempo, ha anche una nuova linea di Zen 3 in arrivo con le nuove CPU in grado di usare la tecnologia 3D V-Cache, anche queste che verranno presentate nel corso del CES 2022, forse insieme ai nuovi Threadripper Pro. Gli Zen 4 sono stati progettati non solo per offrire maggiori performance, ma anche per incrementare ulteriormente la vita della batteria, per quanto riguarda le soluzioni laptop e portatili. Nel frattempo, è emerso che AMD FidelityFX Super Resolution ha più di 70 giochi supportati tra disponibili e in arrivo.