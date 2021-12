AMD FidelityFX Super Resolution: più di 70 giochi supportati tra disponibili e in arrivo

Quasi alla vigilia del Natale, AMD celebra il superamento dei 70 giochi con supporto per la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution, l'upscaling open-source che pur non potendo ambire alla qualità del DLSS, qui il nostro approfondimento e i nostri test, garantisce risultati migliori di un tradizionale upscaling lineare.

La resa di Evil Genius 2, complici i contorni netti dei modelli, è valida anche in 1080p, con FSR in Qualità Ultra

Compatibile con un gran numero di GPU, comprese quelle della concorrenza anche se questo vale anche per l'NVIDIA Image Scaling, la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution è stata adottata da 84 tra sviluppatori e publisher ed è ufficialmente supportata da 47 giochi già disponibili e 24 giochi in arrivo. Abbastanza per potersi definire la tecnologia AMD con la diffusione più veloce di sempre, grazie anche al plugin per l'Unreal Engine 4 arrivato a novembre. Tra i giochi supportati più rilevanti, AMD sottolinea: