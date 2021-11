AMD: plugin di FidelityFX Super Resolution ora disponibile per Unreal Engine 4

AMD ha pubblicato il plugin di FidelityFX Super Resolution (FSR) per Unreal Engine 4, il che permetterà agli sviluppatori di supportare facilmente la tecnologia di upscaling con i giochi che utilizzano il popolare engine di Epic Games.

Per chi non lo sapesse, il FSR di AMD ha fondamentalmente lo stesso scopo del DLSS di Nvidia, ovvero permettere di raggiungere una determinata risoluzione con un impiego di risorse ridotto in modo da migliorare le performance, ma lo fa in un modo differente. In parole povere, FRS è un software open source che renderizza i fotogrammi a una risoluzione inferiore per poi utilizzare un algoritmo di upscaling spaziale per garantire un risultato finale simile a quello di una risoluzione superiore.

Un aspetto interessante dell'FSR è che può essere utilizzato sia con le GPU AMD che quelle Nvidia (e in futuro potenzialmente anche quelle Intel), nonché con Xbox Series X|S e PS5. Il DLSS, invece, è una tecnologia proprietaria esclusiva per la gamma RTX. In questo articolo troverete maggiori dettagli sul funzionamento e le differenze tra DLSS e FSR.

AMD FidelityFX Super Resolution

Come riporta Videocardsz, il plugin dell'UE4 per FSR può essere scaricato da chiunque sul sito GPUOpen. Il portale inoltre offre una panoramica con alcune informazioni utili, come i settaggi raccomandati e descrizioni sulle varie modalità.

Nvidia ha reso disponibili i plugin del DLSS per Unreal Engine 4 e 5 già da diverso tempo, quindi la speranza è che AMD si metta in pari nel prossimo futuro pubblicando il plugin dell'FSR anche per la nuova versione dell'engine di Epic Games.