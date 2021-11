Forza Horizon 5 vicino al perfect score su Famitsu, bene Call of Duty: Vanguard

Forza Horizon 5 riesce nell'impresa di conquistare anche la redazione della rivista giapponese più famosa nell'ambito dei videogiochi, ovvero Famitsu, con il gioco per PC e Xbox che si avvicina sensibilmente al perfect score pur non raggiungendolo e battendo anche Call of Duty: Vanguard.

A dire il vero, non stupisce più di tanto vedere un gioco occidentale essere valutato molto positivamente dalla redazione di Famitsu, che ha dimostrato in questi anni una progressiva apertura alle influenze provenienti da fuori del Giappone, per forza di cose, ma non è comunque comune vedere una valutazione di 37/40 per un racing arcade, tantomeno se esclusivo per Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con le console Microsoft che in tale territorio faticano sempre tantissimo a farsi notare.

L'ottimo voto di Forza Horizon 5 assume anche più rilevanza se visto a confronto con quello di Call of Duty: Vanguard, il quale se la cava comunque positivamente con un 32/40. Non male, ma per la scala di valori adottata dalla rivista è chiaro che per il nuovo capitolo della serie pare esserci meno entusiasmo da parte della redazione.

L'unito altro gioco recensito in questo numero è Clockwork Aquario, un gioco per PS4 e Nintendo Switch meno noto ma comunque molto interessante, trattandosi di un progetto di lunghissima data, da parte dell'autore del mitico Wonder Boy, Ryuichi Nishizawa. Come abbiamo riferito in precedenza, il gioco in questione sarebbe dovuto uscire addirittura nel 1992 ma rimase invece bloccato in un limbo. Finalmente, dopo 28 anni, gli autori originali del team Westone sono riusciti a recuperarlo, modificandolo ed evolvendolo, e farlo uscire sulle piattaforme moderne: