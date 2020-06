Clockwork Aquario: dopo 28 anni arriva finalmente il gioco dell'autore di Wonder Boy

Clockwork Aquario è stato annunciato in arrivo nel 2020 su PS4 e Nintendo Switch e sebbene possa sembrare un semplice indie in 2D come se ne vedono tanti, si tratta in verità di un gioco storico, la cui uscita completa un iter produttivo durato la bellezza di 28 anni, da parte degli autori di Wonder Boy.

In effetti, Clockwork Aquario, noto originariamente come Tokeijikake no Aquario, è stato sviluppato da Westone e in particolare da Ryuichi Nishizawa, autore della serie Wonder Boy, nel lontano 1992 e sarebbe dovuto uscire in formato arcade su macchine System 18 di Sega, ma per qualche motivo non uscì mai in forma ufficiale sul mercato.

Perso nelle nebbie del tempo, Clockwork Aquario è stato recuperato in tempi più recenti da Strictly Limited, che è riuscita ad ottenere il codice sorgente praticamente completo. Lavorando in collaborazione con ININ Games e Sega, il gioco è stato adattato per le piattaforme moderne e ampliato in alcuni elementi.

In sostanza, buona parte della struttura e dei contenuti sono quelli originali, che avrebbero dovuto costituire il gioco nel lontano 1992, ma questi sono stati integrati da nuove aggiunte e adattamenti che tuttavia non dovrebbero aver affatto stravolto lo stile, il gameplay e l'atmosfera originali. Proprio per preservare lo spirito originale, per la costruzione dei nuovi elementi grafici e contenuti aggiuntivi sono stati contattati gli stessi membri del team Westone responsabili del gioco iniziale.

In particolare, alla nuova versione di Clockwork Aquario hanno lavorato il chief programmer Takanori Kurihara, il compositore Shinichi Sakamoto nonché Ryuichi Nishizawa in persona: "Clockwork Aquario è una grande opera d'arte in 2D, nella quale i pixel artist hanno messo il loro cuore e le loro anime", ha affermato Nishizawa. "Vorrei esprimere tutto il mio rispetto e la mia gratitudine a cloro che hanno lavorato così duramente per restaurarlo".

Clockwork Aquario sarà disponibile nel 2020 su PS4 e Nintendo Switch, sia in formato digitale che fisico, ancora senza una data di uscita precisa.