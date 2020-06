Vodafone Happy Friday, premi e regali del 5 giugno 2020

Oggi 5 giugno 2020 è un venerdì, e come tutti i venerdì che si rispettino arriva il momento di dare un'occhiata a premi e regali del Vodafone Happy Friday, cioè all'appuntamento settimanale di Vodafone Italia con il proprio programma fedeltà e con i clienti più affezionati.

Nella giornata di oggi 5 giugno 2020, ed entro le 23:59 della stessa, sarà possibile ottenere grazie al Vodafone Happy Friday una gift card Chili dal valore di 10 euro. Si tratta dunque di un coupon, valido per noleggiare video in streaming su Chili.com.

Per richiedere il proprio regalo sarà sufficiente accedere all'app MyVodafone (è gratuita), quindi recarsi nella voce del menù principale nota come Happy Friday, infine disegnare la faccina sorridente (smile). Il cliente riceverà poi un SMS da parte dell'operatore, con questo messaggio: "Vodafone Happy: con Happy Friday hai 10 euro per noleggiare i film che preferisci su CHILI a scelta tra tanti titoli selezionati per te. Vai su voda.it/chili entro il 19 Giugno 2020".

Il codice coupon in realtà non è personalizzato, dunque anche noi possiamo anticiparvelo qui di seguito: HAPPYGIUGNO20. Ricordatevi, però, di utilizzarlo entro il 19 giugno 2020, termine ultimo per la promozione in questione. Salutiamoci ricordando l'incoronazione della recente ESL Vodafone Championship.