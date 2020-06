Oceanhorn 2: Golden Edition, aggiornamento disponibile su Apple Arcade: ecco le novità

Oceanhorn 2 si aggiorna alla Golden Edition, disponibile gratuitamente per gli abbonati ad Apple Arcade. Si tratta dell'update più ricco di sempre per l'action adventure di Cornfox & Brothers, che introduce diverse novità.

Come riportato nella recensione di Oceanhorn 2, il gioco si pone senza dubbio come una delle produzioni più rappresentative della piattaforma Apple, caratterizzato da una direzione artistica e da una qualità generale eccellenti.

L'aggiornamento non fa che migliorare ulteriormente il quadro, aggiungendo una modalità a 60 fps per i dispositivi di nuova generazione, rifinendo l'esperienza e introducendo una fisica migliorata per la resa dell'acqua.

Ci sono tuttavia anche contenuti inediti: l'espansione The Shield of Chronos, che aggiunge un dungeon inedito e un nuovo oggetto; l'espansione The Criminal Hunt, con una serie di taglie da raccogliere; e un finale esteso, con alcune scene completamente nuove.

Se volete provare Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, vi basta sottoscrivere un abbonamento ad Apple Arcade: costa appena 4,99 euro al mese, ma per i nuovi utenti è anche possibile attivare una prova gratuita di 30 giorni.