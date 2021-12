Intellivision Amico, un video mostra l'interfaccia utente

Pubblicato un nuovo video di Intellivision Amico, per mostrare l'interfaccia utente della console. Per chi non la conoscesse, si tratta di una macchina pensata per far giocare tutta la famiglia in serenità, con titoli classici spesso molto semplici e controllati nei contenuti.

Il video dura sei minuti e mostra come funzionano i menù della console. All'avvio, viene subito visualizzata la libreria dei giochi posseduti (cinque nel video). Le icone sono delle sfere rotanti con sopra un'immagine tratta dal gioco collegato. Subito sotto vengono visualizzati i giochi divisi per genere, sia quelli posseduti, sia quelli acquistabili nel negozio digitale della console (mostrati in trasparenza). Per adesso l'offerta non sembra essere ricchissima, ma considerando che Intellivision Amico non è ancora disponibile, è presto per trarre conclusioni.

Selezionando un gioco appare una scheda in cui si possono vedere alcune immagini o video, si può aggiungere il titolo ai preferiti o lo si può avviare. Quindi il filmato continua mostrando il menù di configurazione e le semplici procedure di acquisto e download dei giochi.

Tutto sembra davvero molto semplice e pensato per essere fruibile da praticamente chiunque, il che non è un male visto il target della console. Rimane da vedere se i giochi in sviluppo desteranno l'interesse di qualcuno o se Intellivision Amico rimarrà una mera curiosità.