Expeditions: Rome: un trailer mostra la Gallia e l'Africa

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer di Expeditions: Rome per mostrare alcuni luoghi della Gallia e dell'Africa che visiteremo durante il gioco, che vi ricordiamo essere in uscita su PC il 20 gennaio 2022.

Il filmato è sostanzialmente una carrellata di panoramiche che mostrano scenari e architetture dei due territori, molto distanti tra loro. Ovviamente la Gallia appare più cupa e nordica nelle atmosfere, mentre l'Africa è molto più solare, anche se non mancano luoghi misteriosi e inquietanti.

Expeditions: Rome è un gioco di ruolo con combattimenti a turni ed elementi strategici che promette di farci vivere un'appassionante avventura ai tempi dell'antica Roma. Proprio il sistema di combattimento è stato oggetto di un altro recente trailer.

Leggiamo la trama del gioco:

Impersona un giovane Legato, fuggito da Roma dopo l'assassinio del padre per mano di un avversario politico ignoto e costretto a unirsi a una campagna militare per sedare una rivolta greca. Passo dopo passo aumenterai la tua abilità militare, migliorerai in combattimento e diventerai un Legato che tutti impareranno a rispettare e temere. In Expeditions: Rome imporrai la volontà di Roma tramite le tue azioni sullo scacchiere mondiale, dalle luminose coste blu della Grecia alle fitte foreste della Gallia. Sarai tu a decidere che immagine dare di te e di Roma. Colpirai con pugno di ferro o sarai un eloquente oratore? Abbraccerai le tradizioni politiche della Repubblica o ti aprirai un sentiero nell'intricato scenario politico del senato romano? Ogni scelta influirà sul fato della tua legione, sui tuoi compagni più stretti e su Roma stessa.

Visto che ci siete, provate anche la demo di Expeditions: Rome.