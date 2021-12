Expeditions: Rome: un trailer illustra il sistema di combattimento

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer di Expeditions: Rome per illustrarci il sistema di combattimento. Per chi non lo conoscesse si tratta di un gioco di ruolo con forti elementi strategici, ambientato all'epoca dell'antica Roma.

Nel filmato possiamo vedere le basi del sistema di combattimento, ossia i movimenti, la gestione dei punti azione, l'inventario e il modo di posizionare le unità. Quindi si passa a concetti più complessi come la gestione delle abilità, i danni, i vantaggi e gli svantaggi di certe manovre e quant'altro. Insomma, viene fatto il quadro generale di tutto ciò che significherà combattere. Non poco se state attendendo di poter partire all'avventura.

Leggiamo la trama del gioco:

Impersona un giovane Legato, fuggito da Roma dopo l'assassinio del padre per mano di un avversario politico ignoto e costretto a unirsi a una campagna militare per sedare una rivolta greca. Passo dopo passo aumenterai la tua abilità militare, migliorerai in combattimento e diventerai un Legato che tutti impareranno a rispettare e temere. In Expeditions: Rome imporrai la volontà di Roma tramite le tue azioni sullo scacchiere mondiale, dalle luminose coste blu della Grecia alle fitte foreste della Gallia. Sarai tu a decidere che immagine dare di te e di Roma. Colpirai con pugno di ferro o sarai un eloquente oratore? Abbraccerai le tradizioni politiche della Repubblica o ti aprirai un sentiero nell'intricato scenario politico del senato romano? Ogni scelta influirà sul fato della tua legione, sui tuoi compagni più stretti e su Roma stessa.

Visto che ci siete, provate anche la demo di Expeditions: Rome.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Expeditions: Rome sarà disponibile a partire dal 20 gennaio 2022, solo su PC. Non sappiamo se in futuro arriveranno altre versioni.