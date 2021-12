PlayStation Store: sconti di gennaio al via questa settimana, saranno "spettacolari"

Sony ha annunciato che a partire da mercoledì 22 dicembre 2021 avranno inizio gli sconti di gennaio del PlayStation Store, con tante offerte "spettacolari" su giochi PS5 e PS4.

L'annuncio è arrivato grazie alle email inviate dall'azienda agli iscritti alla newsletter di PlayStation, in cui Sony stuzzica i giocatori promettendo sconti che a quanto pare metteranno a serio rischio la salute dei nostri portafogli.

"I nostri saldi di gennaio sono talmente grandi che non riusciremo a contenerli a lungo! Preparati per sconti spettacolari su giochi e contenuti aggiuntivi. Unisciti a noi dal 22 dicembre per scoprire esattamente cosa c'è in offerta", recita la mail di Sony.

PlayStation Store

Al momento, Sony non ha condiviso alcun dettaglio su ciò che troveremo in offerta sul PlayStation Store, dunque non ci rimane che attendere pazientemente fino a mercoledì 22 dicembre 2021 per scoprire le nuove promozioni.

Nel frattempo sono ancora attive le offerte di fine anno del PlayStation Store, con sconti su alcuni dei giochi che hanno segnato la scorsa generazione in esclusiva e non, come God of War, Bloodborne GOTY, GT Sport, Persona 5 Royal, Resident Evil 7 e DOOM.

C'è qualche gioco che state tenendo d'occhio in attesa di qualche offerta invitante? Fatecelo sapere nei commenti.