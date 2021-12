Epic Games Store: Second Extinction potrebbe essere il gioco gratis di domani

Il gioco gratis dell'Epic Games Store di domani 21 dicembre 2021 dovrebbe essere Second Extinction. In realtà la fonte della notizia, l'insider billbil-kun, è ormai considerata completamente attendibile, visto che ha svelato i primi cinque giochi regalati nei giorni scorsi senza sbagliarne uno.

Come sempre in questi casi, non date la notizia per assodata, anche se, sinceramente, ci sono pochi dubbi sul fatto che lo sia.

Second Extinction è uno sparatutto cooperativo per 3 giocatori in cui si combatte contro dei dinosauri mutanti. È un titolo in cui il lavoro di squadra è fondamentale se si vuole sopravvivere, vista la forza dei nemici. Leggiamo l'esilissima trama:

I dinosauri mutanti hanno spazzato via l'umanità, e i pochi sopravvissuti sono fuggiti nello spazio. La tua squadra, composta di soli tre soldati, verrà inviata sulla Terra per portare a termine brevi ma intense missioni di guerriglia e fare a pezzi le forze d'invasione. È tempo di riprenderci il nostro pianeta!

Come tutti i giorni, almeno fino a Capodanno, nel caso Second Extinctions sia il prossimo gioco gratis dell'Epic Games Store, lo potrete riscattare alle 17:00 del 21 dicembre 2021, fino alle 16:59 del 22 dicembre 2021.