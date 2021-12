GameStop: porta PS4 e ottieni fino a 200€ in contanti, ecco la promozione di dicembre 2021

GameStop ha dato il via a una nuova promozione per dicembre 2021, precisamente fino al 17 dicembre. Andando in negozio e portando la vostra PS4, potrete ottenere fino a 200€ in contanti. Non si tratta di uno sconto per un acquisto, ma di una vendita diretta della vostra console usata.

La promozione è valida direttamente nei negozi GameStop per le seguenti console al seguente prezzo:



PS4 Fat - 150€

PS4 Slim - 150€

PS4 Pro - 200€

Potete vedere i dettagli della promozione anche sul sito di GameStop a questo indirizzo.

Si tratta di un ottimo modo per poter ottenere un buona valutazione della vostra console usata, contanti in mano, senza dover per forza fare un acquisto immediato. Se siete già passati a una nuova generazione e avete una PS4 ferma in casa inutilizzata, è il momento giusto per venderla senza dover passare tramite privati. Se invece non avete ancora acquistato una console next-gen, è un ottimo modo per mettere da parte un po' di soldi in attesa della disponibilità.