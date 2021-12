Expeditions: Rome, demo disponibile su Steam per il nuovo RPG strategico di THQ Nordic

Expeditions: Rome ha una demo disponibile su Steam in queste ore, una prova piuttosto sostanziosa per il nuovo RPG strategico a turni da parte di Logic Artists e THQ Nordic, ad ambientazione storica.

La demo di Expeditions: Rome consente di provare ben 4 ore di gioco tratte dalla Campagna in Grecia, offrendo dunque la possibilità di una prova alquanto approfondita delle meccaniche.

Expeditions: Rome, un'immagine del gioco

Ci troviamo a controllare una legione e conquistare Lesbo nella parte iniziale della campagna single player.

Potete trovare la demo a questo indirizzo su Steam, ovviamente gratis e pronta per essere scaricata, purché si abbia un account sul digital delivery Valve, mentre l'uscita del gioco completo è prevista per il 20 gennaio 2022.

Come abbiamo visto anche al THQ Nordic Showcase andato in scena a settembre, in Expeditions: Rome interpretiamo un giovane Legato, fuggito da Roma dopo l'assassinio del padre per mano di un avversario politico ignoto e costretto a unirsi a una campagna militare per sedare una rivolta greca.

In questo RPG strategico a turni dobbiamo dunque guidare una legione dell'esercito romano in scontri improntati sulla strategia di guerra ispirata al sistema di combattimento dell'epoca, con la necessità di sfruttare il campo di battaglia, posizionare con raziocino le unità utilizzare al meglio le abilità delle truppe.

Lo scorso aprile avevamo pubblicato anche un'anteprima di Expeditions: Rome, che potete recuperare per conoscere meglio il gioco in questione, prima di lanciarvi nella demo.