Astro City Mini V di SEGA è una nuova mini console, con ventidue giochi

SEGA ha presentato una nuova mini console: l'Astro City Mini V, erede dell'Astro City Mini. Pensata per i fan degli arcade degli sparatutto in particolare, visto che riprende la forma di un famoso cabinato diffusissimo in Giappone, contiene ben ventidue giochi, tutti classici da sala:

Action Fighter (1986)

Armed Police Batrider (1998)

Batsugun (1993)

Battle Bakraid Unlimited Version (1999)

Cosmo Police Galivan (1985)

Desert Breaker (1992)

Dogyuun! (1992)

Gunbird (1994)

Kingdom Grand Prix (1994)

Moon Cresta (1980)

Out Zone (1990)

Raiden (1990)

Samurai Aces (1993)

Shark! Shark! Shark! (1989)

Sonic Wings (1992)

Strikers 1945 (1995)

Tatsujin (1988)

Terra Cresta (1985)

Truxton II (1992)

VV (1993)

Wrestle War (1989)

Zaxxon (1982)

Da notare che i giochi non sono tutti di SEGA, ma anche di altri produttori di sparatutto: Eighting, Psikyo e Toaplan. Sega ha anche sottolineato che l'Astro City Mini V è compatibile con tutte le periferiche già disponibili per l'Astro City Mini, inclusi controller separati e arcade stick. Vediamo il video di presentazione dell'Astro City Mini V:

L'Astro City Mini V è stato annunciato soltanto per il Giappone. Costerà 19.580 yen (circa 150€) e attualmente può essere prenotato solo dal negozio ufficiale di SEGA.