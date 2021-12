TheA500 Mini in produzione, ora si conoscono tutti i giochi inclusi

Il produttore Retro Games ha annunciato che la mini console TheA500 Mini è entrata in produzione piena. Ormai sono conosciuti anche tutti i giochi che saranno inclusi nella confezione, ben venticinque. Leggiamo l'elenco definitivo:

Alien Breed 3D, Alien Breed: Special Edition '92, Another World, Arcade Pool, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, California Games, The Chaos Engine, Dragons Breath, F-16 Combat Pilot, Kick Off 2, The Lost Patrol, Paradroid 90, Pinball Dre ams, Project-X: Special Edition 93, Qwak, The Sentinel, Simon lo Stregone, Speedball 2: Brutal Deluxe, Stunt Car Racer, Super Cars II, Titus The Fox: To Marrakech and Back, Worms: The Director's Cut, Zool: Ninja della Dimensione "Nth".

Vediamo la confezione definitiva dell'TheA500 Mini (fronte e retro):

'TheA500 Mini, cover frontale

'TheA500 Mini, retro

'TheA500 Mini uscirà il 25 marzo 2022. Costerà 129,99€ e farà girare tutti i giochi usciti per lo storico computer di casa Commodore, sia ECS che AGA. La confezione conterrà un mouse a due pulsanti e un gamepad con otto pulsanti.

"Negli ultimi due mesi, il mio team ha lavorato sodo per finalizzare il firmware del THEA500 Mini e ha lavorato a stretto contatto con i nostri partner produttivi per garantire la massima qualità produttiva" ha dichiarato Chris Smith, CTO di Retro Games, "a e come impegno per i nostri fedelissimi fan, a breve pubblicheremo anche un nuovo aggiornamento firmware di Natale THEC64".

"Inoltre, in passato abbiamo eccelso nell'esperienza di unboxing e sentiamo che questa volta abbiamo superato le aspettative e vi porteremo il nostro prodotto più bello finora", segue Paul Andrews, direttore generale di Retro Games.