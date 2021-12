Lexar SL660 BLAZE: annunciato il nuovo SSD portatile da gaming con velocità fino a 2000 MB/s

Il Lexar SL660 BLAZE, in arrivo a gennaio, è un SSD esterno ad alta velocità, pensato per garantire velocità fino a 2000 MB/s in lettura sequenziale e fino a 1900 MB/s in scrittura sequenziale se connesso a una porta USB 3.2 Gen 2x2. Il tutto condito da RGB, case in alluminio, piedistallo e due tagli, uno da 512 GB che sarà venduto a 189 euro e uno da 1 TB che sarà venduto a 199 euro.

Il nuovo SSD portatile di Lexar, combinato con una scheda madre o un laptop dotato di connettività USB di ultima generazione, dichiara velocità quadruple rispetto a una SSD SATA e non molto distanti da una SSD PCIe 3.0 di fascia media. Abbastanza, quindi, da permettere di lanciare direttamente programmi e giochi installati sull'unità, oltre ovviamente a promettere velocità di trasferimento molto elevate, più che sufficienti per le necessità della maggior parte degli utenti PC. Il tutto condito da software per la crittografia AES a 256 bit, garanzia di 5 anni e due cavi, uno da USB Type-C a Type C e uno da USB Type C a Type-A. Di seguito i dettagli tecnici noti, in attesa delle note specifiche complete.

Il Lexar SL660 BLAZE arriverà corredato da piedistallo e doppio cavo USB

Scheda tecnica Lexar SL660 BLAZE