Classifiche giapponesi: 30 giochi Nintendo Switch su 30 posizioni per la terza volta, PS5 annientata

Per la terza volta in un anno le classifiche giapponesi sono un monocolore Nintendo Switch, ossia 30 posizioni su 30 della classifica software sono occupati dai titoli della console di Nintendo, con gli altri che stanno a guardare.

Già ieri, riportando la top 10, avevamo sottolineato il dominio di Nintendo Switch in un periodo chiave per le vendite, ma con l'emersione delle venti posizioni rimanenti, fornite sempre da Famitsu, il quadro si è fatto ancora più drammatico per la concorrenza. Citiamo in particolare PS5 perché diamo per scontato che le Xbox Series non facciano grossi numeri in un territorio così ostile ai prodotti di Microsoft. Sony invece gioca in casa, eppure no riesce a toccare palla.

[NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) - 130,772 (2,046,040) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 53,824 (459,001) [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) - 33,092 (70,020) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 26,256 (2,336,145) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 23,786 (7,010,861) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 21,819 (4,191,268) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 20,364 (4,552,841) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 14,709 (2,448,283) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 13,765 (2,956,485) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) - 12,825 (4,227,847) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo, 02/12/21) - 9,281 (941,162) [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) - 7,082 (844,288) [NSW] Disney Magical World 2: Enchanted Edition (Bandai Namco, 12/02/21) - 6,937 (20,285) [NSW] Eiga Sumikko Gurashi: Aoi Tsukiyo no Mahou no Ko - Game de Asobo! Eiga no Sekai (Nippon Columbia, 12/02/21) - 6,364 (14,581) [NSW] Minecraft Dungeons Ultimate Edition (Microsoft, 10/26/21) - 5,683 (18,286) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) - 5,390 (1,155,240) [NSW] Fortnite Minty Legends Pack (Epic Games, 11/02/21) - 4,911 (30,299) [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun (Bandai Namco, 07/19/18) - 4,888 (652,329) [NSW] Splatoon 2 + Octo Expansion (Nintendo, 10/08/21) - 4,635 (24,391) [NSW] Ace Angler: Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) - 4,291 (640,087) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) - 4,288 (3,977,241) [NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) - 4,204 (261,211) [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) - 4,132 (174,192) [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) - 4,091 (2,285,091) [NSW] Shin Megami Tensei V (Atlus, 11/11/21) - 3,970 (184,388) [NSW] New Pokemon Snap (The Pokemon Company, 04/30/21) - 3,957 (302,710) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) - 3,857 (2,022,352) [NSW] The Battle Cats Unite! (Ponos, 12/03/20) - 3,762 (86,017) [NSW] FIFA 2022 Legacy Edition (Electronic Arts, 10/01/21) - 3,679 (40,643) [NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) - 3,589 (264,015)

Considerando le vendite di Miitopia, il 30° gioco in classifica, che ha piazzato appena 3589 unità, mette un po' tristezza pensare che in Giappone i giochi per PS5 non riescano a fare numeri simili nella settimana prima quella di Natale.