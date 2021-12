Shovel Knight: Pocket Dungeon, DLC in arrivo nel 2022

Shovel Knight: Pocket Dungeon avrà dei nuovi DLC in arrivo nel corso del 2022, come ha confermato il team Yacht Club Games di recente, assicurando che ulteriori elementi di gioco verranno aggiunti nel corso dell'anno ormai vicino.

Celia Schilling, marketing manager del team, ha riferito a Gamespot che "Ci saranno DLC per Shovel Knight: Pocket Dungeon", elementi che "inizialmente non erano stati previsti ma che sono emersi dopo, con gli sviluppatori che si sono innamorati del gioco e hanno deciso di lavorarci ancora sopra".

Ci sono dunque delle novità in programma e già in lavorazione, ma Yacht Club ne parlerà più in dettaglio solo nel 2022, che ormai è alle porte.

Shovel Knight: Pocket Dungeon è una variante in stile puzzle game della celebre serie di action adventure con elementi platform, che è stata elaborata in collaborazione con Vine, autore di Puzzle Knights dal quale deriva l'idea anche del titolo in questione. Come spiegato sempre dalla Schilling, sia questo che il nuovo Shovel Knight Dig fanno parte del canone ufficiale della serie, pur essendo giochi diversi che non possono essere considerati seguiti a tutti gli effetti.

Shovel Knight: Pocket Dungeon è disponibile dal 13 dicembre 2021 su PC, PS4 e Nintendo Switch ed è un titolo davvero molto interessante. Ne frattempo, attendiamo una data di uscita per Shovel Knight Dig che invece è stato recentemente rimandato.