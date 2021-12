Epic Games Store: Neon Abyss è il gioco gratis di oggi

Epic Games Store ha svelato il gioco gratis di oggi 17 dicembre 2021: Neon Abyss, un action platform roguelike indie. Sarà riscattabile per le prossime 24 ore, quindi sbrigatevi a farlo vostro.

Pagina di Neon Abyss sull'Epic Games Store

Neon Abyss segue Shenmue III, regalato per tutta la giornata di ieri. Si tratta del secondo titolo regalato dal negozio di Epic Games in occasione dei suoi saldi invernali. Come sempre in questi casti, Epic ha nascosto l'identità del prossimo regalo, che sarà svelato domani alle 17:00.

Per riscattare Neon Abyss non vi resta che andare sulla pagina del gioco e cliccare sul tasto "Ottieni".

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Preparati a entrare nel mondo di Abyss!

Neon Abyss è un frenetico platform d'azione roguelike, dove dovrai correre e sparare nel mondo di Abyss come membro della "Grim Squad" di Hades. Con sinergie illimitate di oggetti e un sistema unico di evoluzione dei dungeon, ogni partita è una nuova sfida. Preparati a scatenare l'inferno! Informazioni sul gioco

Unendo un'azione frenetica in cui dovrai correre e sparare a una profonda meccanica roguelike, con Neon Abyss diventerai un membro della "Grim Squad": una squadra speciale istituita dallo stesso Hades per infiltrarsi nel mondo di Abyss e sconfiggere i Nuovi Dei. La morte non è la fine, poiché ogni volta che morirai, ti scoprirai più potente di prima.

Dungeon in evoluzione

In ogni partita, sarai in grado di sbloccare nuove stanze, oggetti, boss, regole speciali e persino nuovi finali! Ciò significa che ogni dungeon è unico ed espandibile, poiché si adatta al tuo stile di gioco.

Sinergie di oggetti illimitate

Man mano che avanzi in ogni dungeon, gli oggetti casuali raccolti saranno fondamentali per infiltrarti nel mondo di Abyss e gli effetti passivi possono accumularsi con ogni oggetto. Il numero di applicazioni è illimitato e una grande varietà di combinazioni renderà unica ogni partita.

Fai nascere ed evolvere i tuoi cuccioli

Hai bisogno di compagnia durante il tuo viaggio nelle profondità di Abyss, o anche solo di un aiutino? Nel gioco si possono trovare delle uova che si trasformeranno in cuccioli casuali dotati di abilità speciali. Più sopravviverai, più i cuccioli si evolveranno!

Mini giochi

Prenditi una breve pausa dalle uccisioni e partecipa a mini-giochi casuali in cui potrai accumulare bottino! Cimentati con il pianoforte, intraprendi una sfida di meditazione, gare di ballo e altro ancora: rimanere in vita è diventato molto più interessante!

Se volete altre informazioni, leggete la nostra recensione di Neon Abyss.