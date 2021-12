Epic Games Store: Shenmue 3 gratis, è il primo gioco gratis dei suoi saldi invernali

Shenmue 3 di Ys Net è il nuovo gioco gratis dell'Epic Games Store. In questo caso però, non si tratta del solito gioco del giovedì, ma del primo di una serie di doni giornalieri che ci accompagneranno per tutto il periodo festivo e che servono a generare interesse per i saldi del negozio.

Per riscattare il regalo, non vi resta che andare sulla pagina di Shenmue III e cliccare sul pulsante per ottenerlo gratuitamente.

Shenmue III rimarrà scaricabile per le prossime 24 ore, quando sarà sostituito da un nuovo titolo, anch'esso misterioso. Purtroppo non sono stati forniti indizi per individuarlo.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Gioca nei panni di Ryo Hazuki, un artista marziale giapponese di 18 anni determinato a vendicare la morte del padre.

In questo terzo capitolo dell'epica saga di Shenmue, Ryo cerca di risolvere il mistero che si cela dietro lo Specchio della Fenice, un manufatto ricercato dall'assassino di suo padre. Il suo viaggio lo porterà a immergersi nei meandri della Cina rurale, pullulante di attività e circondata da paesaggi meravigliosi.

L'avventura di Ryo lo porterà in città e villaggi di montagna dove potrà perfezionare il suo allenamento, misurarsi nel gioco d'azzardo e negli arcade, e accettare lavoretti part-time mentre indaga su chi conosce la verità sullo Specchio della Fenice.