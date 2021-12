GeForce Now: abbonamento RTX 3080 disponibile per tutti, NVIDIA Shield in sconto e nuovi giochi

Con l'abituale aggiornamento del giovedì dedicato a GeForce Now, NVIDIA ha annunciato la disponibilità per tutti del nuovo abbonamento GeForce Now RTX 3080, prima vincolato ai preordini. Inoltre questa settimana il servizio si arricchisce con quattro nuovi giochi tra cui l'ottimo Inscryption e il sanguinoso The Crackpet Show, in uscita oggi su Steam.

L'abbonamento semestrale a GeForce Now RTX 3080 costa 99,99 euro ma permette di giocare in 1440p a 120 fps su PC e browser, arrivando alla risoluzione 4K con HDR su dispositivi NVIDIA Shield TV o Shield TV Pro che tra l'altro in questo periodo sono in sconto di 25 euro (su Amazon NVIDIA Shield TV Pro risulta in sconto di 35 euro).

La combinazione tra GeForce Now RTX 3080 e NVIDIA Shield TV consente di giocare in streaming in 4K con HDR attivo

Tra le novità segnalate da NVIDIA c'è anche l'aggiunta in Euro Truck Simulator 2 del veicolo DAF XF che, disponibile gratuitamente, celebra l'apertura di peculiare tour multimediale dimostrativo DAF accessibile in questa pagina. Il tutto corredato anche da test drive per i camion DAF e gestito con la stessa tecnologia streaming utilizzata per GeForce Now. Di seguito, invece, i giochi della settimana che si aggiungono al catalogo dei titoli supportati dal servizio NVIDIA.

Nuovi titoli GeForce Now