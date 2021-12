Final Fantasy 7 Remake Intergrade disponibile sull'Epic Games Store, costa 79,99€

Final Fantasy 7 Remake Intergrade è disponibile nell'Epic Games Store al prezzo di 79,99€. Quindi sono stati confermati tutti i timori dei videogiocatori PC, che avevano sperato in un ripensamento di Square Enix.

In effetti per giorni il prezzo del gioco non è stato visibile, ma ora è tornato ed è quello che era stato annunciato in origine e che tante discussioni aveva creato, visto che è allineato ai titoli di PS5.

Final Fantasy 7 Intergrade su Epic Games Store

Consoliamoci del fatto che il lancio non è stato posticipato, come temuto da alcuni per via del mancato sblocco del gioco alla fine del conto alla rovescia ufficiale di Square Enix. Certo, l'orario di attivazione è abbastanza strano. Evidentemente qualche problema devono averlo avuto e hanno posticipato il lancio di qualche ora.

Che dire? Il gioco è sicuramente più che valido, ma visto il prezzo sicuramente le polemiche riprenderanno forza. Molti non lo tollereranno, dato che su PC non è proprio usuale, soprattutto parlando di un port di un gioco con più di un anno sulle spalle.

Se volete maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, fresca di pubblicazione, quindi decidete se valga la pena o meno di pagare quanto richiesto.