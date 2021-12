The Gunk: i voti della critica sono discreti

Emersi online i primi voti della critica di The Gunk, l'atteso nuovo titolo di Image & Form, esclusivo per PC e console Xbox, che parlano di un gioco discreto e nulla più. Insomma, è stato promosso, ma con più di qualche riserva.

Leggiamo l'elenco dei giudizi:

Life is Xbox - 100%

Windows Central - 4.5 / 5

TrueAchievements - 8 / 10

GameSpew - 8 / 10

Saving Content - 4 / 5

SECTOR.sk - 7.5 / 10

IGN - 7 / 10

Game Informer - 7 / 10

TheSixthAxis - 7 / 10

Hardcore Gamer - 3.5 / 5

Kakuchopurei - 70 / 100

XboxEra - 7 / 10

GamesRadar+ - 3 / 5

Destructoid - 6 / 10

God is a Geek - 6 / 10

GGRecon - 6 / 10

Le critiche più mirate riguardano in particolare i ritmi di gioco, fin troppo rilassati, e il fatto che The Gunk sia fatto sì bene, ma non abbia niente di particolarmente eccitante da offrire. Di base è un gioco solido, realizzato con grande professionalità, ma che non spicca in niente, tanto da aver lasciato freddini la maggior parte dei redattori. Anche quelli che lo hanno apprezzato di più non hanno comunque trovato elementi di eccellenza particolari da segnalare.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di The Gunk, il cui giudizio è decisamente in linea con quello delle altre testate.