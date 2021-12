The Witcher: GOG regala un pacchetto di contenuti extra per i suoi saldi invernali

GOG, il negozio di CD Projekt, ha deciso di regalare un pacchetto di contenuti extra della saga The Witcher, per festeggiare l'avvio dei suoi saldi invernali, che contano più di 3500 offerte. Gli appassionati di Geralt di Rivia e soci ne saranno sicuramente entusiasti, visto che potranno scaricare una vasta selezione tra manuali, compendi, wallpaper, artwork e quant'altro.

Per scaricare la The Witcher Goodies Collection non vi resta che andare su GOG e riscattarlo. Naturalmente dovete disporre di un account attivo e senza limitazioni per poterlo avere.

Lo studio polacco ha anche lanciato una pagina hub che contiene tutte le novità e le offerte della serie The Witcher. La potete raggiungere cliccando qui. Attualmente potete acquistare tutti i The Witcher, spin-off compresi, in forte sconto.

Visto che siete su GOG, date anche un'occhiata alla pagina dei saldi invernali, dove sicuramente troverete qualcosa che fa al caso vostro. In questo momento le offerte flash sono realMyst: Masterpiece Edition al 65% di sconto, Blacksad: Under the Skin all'80% di sconto e Ultimate General: Civil War al 50% di sconto.